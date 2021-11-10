Семилетняя гимнастка из Лесосибирска удивила участников шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»

Фото с официального сайта проекта wunderkind.friday.ru

Участницей шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница» стала 7-летняя гимнастка Елизавета Авдеева из Лесосибирска. Ее выступление было успешным – девочка получила за него денежный приз.

Пару слов о самом шоу. Оно новое, выпуск с Лизой – четвертый по счету, его показали 9 ноября. Участвуют талантливые дети со всей страны в возрасте от 3 до 16 лет. Собирается команда детей, которые проявили себя в самых разных областях – науках, искусстве, спорте, имеют необычный вид или паранормальные особенности. Многие из детей – рекордсмены Книги рекордов России.

Против команды детей выступает команда звезд. Они должны угадать способности ребенка. В случае правильного ответа, деньги идут на счет звездам, а те по итогу перечисляют выигрыш на благотворительные цели. А если интуиция звезд подводит, то выигрыш получают дети.

Фото с официального сайта проекта wunderkind.friday.ru

В выпуске вместе с Лизой приняли участие певец Сергей Жуков и блогер Даня Милохин. Юная жительница Лесосибирска была в костюме главной героини культового фильма «Пятый элемент» Лилу: рыжие волосы, похожий наряд. После долгих обсуждений Сергей Жуков предположил, что девочка очень гибкая и наверняка занимается гимнастикой – уж не чемпион ли она по переворотам через голову. Так оно и вышло – Лиза продемонстрировала свой талант.

К слову, уже в 5 лет она выполняла 26 таких переворотов в минуте. И уже побывала в октябре 2019 года в шоу «Лучше всех». Так что выступать перед камерами ей не впервой. По словам мамы, пригласили ее в «Вундеркинды» без кастинга.