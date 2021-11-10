В Якутии убили двухлетнего ребенка: подозреваемый задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткую картину обнаружили медики скорой помощи, которых вызвали в ночь с 8 на 9 ноября в квартиру дома на Маганском тракте города Якутска. Двухлетний ребенок лежал со следами насильственной смерти. Рядом с ним сидела мать. Однако она уверяла, что мальчика убила не она, а ее 25-летний сожитель. По словам женщины, он сбежал, и она не знает, куда.

Помощь ребенку уже не требовалась, медики вызвали полицию. Следственно-оперативную группу, которая примчалась на место преступления, возглавил руководитель отдела криминалистики республиканского СК. В составе группы – опытные специалисты следкома, полиции, эксперт-криминалист. Осмотрели квартиру, допросили мать малыша. Версия, что убийство мог совершить гражданский муж женщины, который уже имеет несколько судимостей, нашла свое подтверждение.

По сигналу тревоги на поиски предполагаемого убийцы был поднят весь личный состав уголовного розыска якутской столицы. Подозреваемого нашли утром 9 ноября и доставили к следователю.

Как рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск представитель якутского следкома, в ближайшее время в суд будет внесено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Уголовное дело завели по статье «Убийство малолетнего».

Кроме того, у следователей есть вопросы к органам профилактики – почему не смогли выявить семью, находящуюся в опасном положении. Где были представители опеки? Почему те, кто должен отслеживать вышедших на свободу осужденных, не сделали этого в отношении человека, не раз переступившего закон? Чтобы выяснить это, следком завел второе уголовно дело по ч.2 ст.293 УК – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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