В природном парке Ергаки на юге Красноярского края туристы открыли горнолыжный сезон. Фото: пресс-служба минприроды края

Природный парк «Ергаки» называют жемчужиной Саянских гор в Красноярском крае. С каждым годом его популярность растет. Сюда приезжают все больше любителей активного зимнего отдыха, а предприниматели открывают одну базу отдыха за другой. В пользу Ергак сыграла и пандемия, ведь выезжать за границу оказалось делом рискованным, туры могут сгореть в любой момент. А внутреннему туризму ничто не мешает.

Горнолыжные склоны Ергак – это живописное место для зимнего отдыха. Традиционно сюда приезжают тысячи любителей экстремальных развлечений. Хорошие погодные условия, обилие снега, природа, подготовленные трассы и инфраструктура создают хорошую атмосферу для отдыха.

Сейчас ноябрь, а в природном парке уже установилась по-настоящему зимняя погода – температура воздуха опускается до минус 20 градусов, лежит снег, достаточно глубокий для катания на лыжах, сноубордах и снегоходах.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, горнолыжные базы «Снежная» и «Ергаки» начали принимать любителей зимних видов спорта. Также для туристов в нынешнем сезоне открыты туристические базы «Ергаки», «Снежная», «Тушканчик кэмп», «Пик Звездный», «Эдельвейс».

С открытием зимнего сезона в «Ергаках» уже отмечается наплыв посетителей. Период комфортного катания в «Ергаках» длится до конца апреля, хотя некоторые горнолыжники катаются по трассам и на майских каникулах.

- Дирекция природного парка «Ергаки» и министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края напоминают любителям зимних видов спорта и гостям парка о важности соблюдения правил безопасности при посещении парка, а также во время активного отдыха. Ответственность отдыхающих и соблюдение порядка наполнят сезон только яркими эмоциями и впечатлениями, - сообщили в пресс-службе ведомства.