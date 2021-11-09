Покрытие и тариф: сотовую связь FC ENISEY подключают с выгодой

Заключив соглашение с «Ростелекомом», красноярский футбольный клуб подключает абонентов к собственной мобильной сети. В числе ее преимуществ пользователи отмечают качество покрытия и выгодные тарифы.

«Ростелеком» предоставляет футбольному «Енисею» услуги виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) с июля этого года. Территориальное присутствие и стабильность связи обеспечиваются за счет телекоммуникационной инфраструктуры дочерней компании Tele2.

Сим-карты, оформленные в фирменном стиле клуба, распространяются во время домашних матчей, а также в офисе продаж в Красноярске на улице Взлетная, 10. Абонентская база прирастает благодаря подключению спортсменов, болельщиков и тех, кто заинтересован в высоком качестве связи и низком тарифе.

«FC ENISEY — это не только продвижение футбольного бренда, красивая сим-карта и соответствующая надпись на экране смартфона, хотя это, безусловно, важно. В основе проекта — предоставление абонентам надежной и устойчивой мобильной связи. Мы специально разработали разные тарифные пакеты, которые отличаются количеством бесплатных минут на звонки абонентам других операторов, гигабайтами интернета и количеством сообщений. Каждый сможет выбрать для себя подходящий тариф», — пояснил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Линейка тарифного плана FC ENISEY включает четыре пакета — «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL». Фиксированный ежемесячный платеж по ним составляет от 200 до 500 рублей. Внутри сети связь бесплатная.

«Будучи президентом футбольного клуба “Металлург”, я занимался его трансформацией в нынешний “Енисей”. Тогда было много сделано для узнаваемости клуба и его успешности. До сих пор остаюсь верным поклонником “Енисея” и с радостью воспринимаю появление у команды собственной мобильной связи. Уверен, этот проект еще больше объединит болельщиков и футболистов. Я перешел на FC ENISEY со своим прежним номером, что очень для меня важно. И в командировках теперь нет проблем со связью: везде устойчивый сигнал», — рассказал Виктор Кардашов, депутат Законодательного собрания Красноярского края.

Управлять балансом, дополнительными опциями и другими услугами «Ростелекома» можно в личном кабинете мобильного приложения «Мой Ростелеком». Подробная информация по тарифам и подключению — по номеру 8 800 300 38 37 (звонок бесплатный) или в Telegram/WhatsApp 8 967 609 22 21.