Школьники из Красноярска победили в конкурсе проектов экороботов и отправятся на стажировку в столичную Робошколу

Победителями стали Яна Герасименко, Ярослав Прудников, Арина Григоренко и Владислав Лизунов из Красноярска. В качестве главного приза ребята получили возможность побывать в Москве на стажировке в столичной Робошколе. Второе место заняли ребята из Железногорска Максим Грязнов и Назар Кисляков, они получат памятные призы от МТС.

Обе команды, занявшие первое и второе место в федеральном конкурсе, были в числе лучших регионального конкурса, который МТС в Красноярском крае проводила в партнёрстве с красноярским детским технопарком «Кванториум». В нём принимали участие дети и подростки края от 6 до 14 лет. Конкурсантам нужно было придумать идею цифрового помощника, который заботится о природе. Создать прототип экоробота, записать видео о принципах его работы и загрузить на сайт проекта. Все участники регионального этапа автоматически становились участниками федерального конкурса.

Яна Герасименко, Ярослав Прудников, Арина Григоренко и Владислав Лизунов представили проект робота-манипулятора, который сможет исследовать дно океана. Многофункциональность конструкции обеспечивает система сменных насадок для решений разнообразных узкоспециализированных задач – научных и экологических.

Ребята занимаются программированием, робототехникой, IT-технологиями – разное количество лет, но одинаково увлеченно. О конкурсе узнали от преподавателя красноярского детского технопарка «Кванториум», где в это время они занимались робототехникой. «Для некоторых это был первый опыт участия в таких конкурсах, и, честно, не ожидали, что пройдем дальше регионального этапа. Было очень много перспективных проектов. Очень рады победе, продолжим заниматься проектами, связанными с робототехникой», - поделились ребята из команды победителей.

Максим Грязнов и Назар Кисляков – воспитанники железногорского СЮТа, – предложили решение проблемы «чёрного неба» при помощи «искусственных деревьев», которые смогут выделять из смога химические элементы и получать вещества для дальнейшей переработки и применения в медицине, строительстве и других сферах жизни.

«Ребята из Красноярского края не раз заявляли о себе, побеждая в творческих номинациях проекта «Поколение М». Совместно с «Кванториумом» мы поддержали технически одарённых детей и подростков региона. В крае сосредоточено множество сложных, наукоёмких производств, и для работы на них нужны квалифицированные сотрудники технических и инженерных специальностей. Я горжусь, что сразу два призовых места в таком сложном конкурсе, как «Робостанция МТС» завоевали ребята из нашего региона», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС. Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На сайте pokolenie.mts.ru дети со всей страны смотрят мастер-классы по 15 творческим направлениям и выполняют задания от мастеров проекта в числе которых педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.