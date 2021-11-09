Почему на скандального красноярского экстремала на «Шкоде» завели уголовное дело в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео

Красноярский 26-летний гонщик на «Шкоде» более двух лет терроризировал дорожных полицейских: снимал госномера и гонял по улицам города на запредельной скорости. А затем выкладывал видео в своем «Инстаграме». Особенное удовольствие ему доставляло провоцировать дорожно-патрульную службу: подъезжал к наряду, газовал, а когда инспекторы приближались к нему, удалялся на скорости.

Дважды его привлекали к административной ответственности, арестовывали автомобиль. Сначала в августе 2019 года, когда на нем было уже 53 административных нарушения, молодой человек был лишен водительских прав до 2025 года. Тогда он отсидел 15 суток административного ареста. Позже снова сел за руль, попал в аварию, разбил две машины и сбежал с места ДТП.

Затем в мае 2021 года он снова проявился. Из-за него у дорожных полицейских даже случился аврал на работе. Он гонял по Красрабу на скорости 210 километров. И снова административное наказание.

А в начале октября скандальный красноярский «шкодовод» - так называют его в соцсетях – показал себя в Северной столице. Его снова потянуло на экстрим ради лайков: бесправник совершил самый настоящий «полет» на «Шкоде» без госномеров по набережной: использовал в качестве трамплина мостик у Летнего сада. Феерично приземлился – машина высекала искры, а после на большой скорости помчался дальше.

Но на этот раз сотрудники ГИБДД города Санкт-Петербурга задержали экстремала, на него завели уголовное дело. И ему грозит до 7 лет лишения свободы. Такое решение коллег прокомментировал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий:

- Гражданин совершил более тяжкий проступок на территории Санкт-Петербурга. За правонарушения на территории края он тоже понес ответственность. На подобное дерзкое, циничное и неуважительное отношение к действующему порядку сотрудники полиции реагируют максимально. Если бы был задокументирован факт тяжкого правонарушения, гарантирую, он бы сидел у нас.