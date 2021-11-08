Кемеровчанина приговорили к 4,4 годам колонии за ДТП с 5 погибшими под Ачинском

Фото с места аварии Фото: МВД

Ачинский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Кемерова, устроившему страшное ДТП с 5 погибшими. Как сообщает прокуратура, мужчина получил 4 года и 4 месяца колонии, 700 000 рублей иска и лишение прав на 2 года и 8 месяцев.

Трагическая авария произошла 18 мая около 6 утра. На 633 км автодороги Р255 «Сибирь». столкнулась легковушка «Хонда Цивик» с груженным продуктами фургоном «ГАЗель». Пассажиры и водитель иномарки завершили свою рабочую командировку в Ачинске и направлялись домой, а грузовик совершал рабочий рейс. Обе машины были серьезно повреждены, водитель и 4 пассажира иномарки погибли. Водитель ГАЗели остался жив.

Ранее полицейские считали, что столкновение произошло из-за того, что автолюбитель на «Хонде» выехал на встречную полосу. Но оказалось, что это не так. Во время выяснения причины, спровоцировавшей аварию, стало понятно, что на встречке оказалась «ГАЗель», а не легковая машина.

Было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя ГАЗели арестовали.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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