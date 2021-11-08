Брата экс-министра лесного хозяйства Красноярского края осудили на 5 лет условно за помощь в получении взятки

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В Красноярске обвинительным приговором завершился суд по уголовному делу «посредничество в получении взятки» в отношении Юрия Маслодудова, брата экс-минстра лесного хозяйства. Как сообщает Следственный комитет, Маслодудов получил наказание в виде 5 лет условно и большого штрафа в размере двукратной суммы взятки – это более 7 миллионов рублей.

Следствие и суд выяснили, что с марта 2018 по март 2020 года Министр лесного хозяйства Красноярского края осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», учредителями и фактическими руководителями которой являлись знакомые его родного брата Юрия Маслодудова.

Юрий давал указания сотрудникам лесничеств из Енисейского района подбирать и оформлять участки для санитарных и других видов рубок, а затем предоставлять их ООО «Краслесторг». За это учредители компании передавали Юрию брату экс-министра лесного хозяйства деньги.

За два года Юрий Маслодудов получил от руководства компании более семи миллионов рублей, из которых более 3,5 миллионов рублей он передал своему брату - Димитрию Маслодудову.

Было заведено уголовное дело по статье посредничество в получении взятки». В рамках расследования на имущество Юрия Маслодудова наложен арест на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.

Самого экс-министра также обвиняют в «получении взятки за незаконные действия». Уголовное дело, заведенное на Дмитрия Маслодудова находится на стадии предварительного расследования.

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