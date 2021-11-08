Утраченные иллюзии. Левобережный региональный оператор взыскивает долги за вывоз мусора через суд

Некоторые умудрились за два с лишним года с начала мусорной реформы не внести платежи ни разу. Теперь им придётся не только отдать долги, но и оплатить судебные издержки.

На что надеялись неплательщики? Как поясняют в «Красноярской рециклинговой компании», причины очень разные. Некоторые УК и ТСЖ не платят, потому что не могут собрать платежи с нерадивых жильцов. А некоторые – потому, что сами исполняют свои обязанности спустя рукава. Есть категория неплательщиков в группе юридических лиц и ИП, которые не согласны с указанными в договорах объёмами. Однако нормативы накопления устанавливает краевое министерство экологии и природопользования, исходя из реальных данных. А как показывает практика, некоторые организации «сокращают» объёмы отходов, попросту подбрасывая свой мусор в чужие контейнеры.

Примерно 1 % должников объясняет свои «накопления» тем, что они попросту забыли о необходимости оплачивать оказанную услугу. Случаются и единичные казусы. Попадаются потребители, которые без малого три года пребывали в уверенности, что им должны были персонально предложить заключить договор на вывоз мусора. А раз не предложили, то и не считается…

Специалисты «Красноярской рециклинговой компании» за последнее время подготовили документы по взысканию долгов за обращение с ТКО с юридических лиц на сумму более 42 миллионов рублей.

С начала 2020 года и по настоящее время подготовлены и направлены в суды материалы на общую сумму без малого 132 млн рублей. Причём взыскано и оплачено уже более 81 миллиона. С июля по октябрь свои задолженности перед региональным оператором добровольно (частично или полностью) закрыли 54 юридических лица и ИП. Cреди злостных неплательщиков крупные красноярские ритейлеры, бюджетные организации и другие.

Судебные приказы получили также и физические лица, более половины задолженностей уже погашено.

В «Красноярской рециклинговой компании» напоминают, что все должники по-прежнему могут обратиться в офис компании и обсудить возможность погашения долга без судебных разбирательств и дополнительных расходов.