Жительницу Сахалина не пустили в красноярский зоопарк по льготному билету Фото: Мария ЛЕНЦ

Курьезный случай произошел в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Посетительницу, которая приехала в наш город с Курильских островов, не впустили по льготному билету. Женщина доказывала, что она – уже пенсионер, ведь там, на Курилах, пенсионный возраст ниже, чем на материке, потому что территория приравнена к Крайнему северу.

Гостья приобрела в кассе льготный билет, но на входе контролер ее притормозил и развернул назад со словами: не тот возраст. Напрасно женщина показывала паспорт, справку о размере пенсии, сообщает «КП-Сахалин».

А причина оказалась вовсе не в пенсии, а именно в возрасте. На сайте зоопарка и в социальных сетях есть информация о том, кому и в каком размере установлена льгота на посещение. При всем уважении к курильчанке: входной билет в размере 300 рублей могут приобрести женщины, которым исполнилось 55 лет, и мужчины после 60 лет. Видимо, женщине по паспорту меньше указанных лет.

Ценник на посещение время от времени меняется, как и категории льготников. Но сейчас это выглядит именно так – по возрасту.

Добавим также, что есть и другие виды льгот: детский билет до 5 лет включительно – бесплатно, дети от 6 до 18 лет – 200 рублей, студенты-очники – 300 рублей. Полный билет для взрослых посетителей стоит 500 рублей.