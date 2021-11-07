В Красноярске на футбольном матче 43-летний мужчина выстрелил в игрока-подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на футбольном матче произошел конфликт между игроком и болельщиком. Ситуацию осложняет, что пострадавший – 17-летний подросток, против которого 43-летний мужчина применил травматический пистолет.

- Предварительно установлено, что 6 ноября около 17 часов в Кировском районе города между 43-летним красноярцем и молодым человеком 2004 года рождения произошел конфликт, в результате которого последнему были причинены телесные повреждения, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

Болельщик чересчур громко и в неприятных тонах отзывался в адрес одной из команд, как оказалась, против нее играл его сын. Один из молодых спортсменов решил сделать ему замечание. Сначала был недолгий словесный конфликт, затем мужчина достал травматический пистолет и выстрелил игроку в плечо. Прибывшие медики забрали пострадавшего в больницу, там его тщательно осмотрели. К счастью, госпитализация не понадобилась, юного футболиста отпустили домой.

Что касается неадекватного болельщика, сейчас полиция проводит в отношение его проверку: допрашиваются очевидцы и участники инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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