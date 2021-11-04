На юге Красноярского края синоптики предсказали сильный ветер и гололедицу Фото: Мария ЛЕНЦ

В южных районах Красноярского края, и в краевом центре в том числе, ожидается непогода. Синоптики прогнозируют на 4 – 5 ноября сильный ветер и гололедицу. Как сообщает ГУ МЧС России по краю, в эти дни местами прогнозируется очень сильный южный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, местами порывы до 22-27 метров в секунду, а также метель. Температура воздуха при этом опустится днем до -11 градусов, а ночью до -15. Местами – еще ниже.

- В связи с этим рекомендуем гражданам без особой необходимости не покидать помещения, а на улице вести себя осторожно. Не пережидайте непогоду около стен домов, на остановках общественного транспорта, а также рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходите к оборванным проводам и не трогайте их. Из-за возможного гололедно-изморозевого отложения на проводах и деревьях не рекомендуем парковать автомобили под ними, - предупреждают спасатели.

ГИБДД, со своей стороны, присоединяется: особенно осторожными следует быть автомобилистам. Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Во время метели видимость ухудшается, из-за чего можно не заметить пешехода. Поэтому в таких погодных условиях рекомендуется снизить скорость.

При возникновении происшествий – звонить по телефонам 101 или 112.