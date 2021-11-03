Жители Красноярского края вернули 1,2 миллиона рублей за несостоявшиеся зарубежные турпоездки Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярского края удалось вернуть себе 1,2 миллиона рублей – стоимость несостоявшихся туристических поездок. Напомним, что когда полтора года назад началась пандемия, закрылись границы, то все планы на отдых за рубежом рухнули. Многие покупали путевки за несколько месяцев до предполагаемой даты вылета, когда еще знать не знали ни о каком коронавирусе.

Заложниками ситуации стали и туристические фирмы. Ведь чтобы забронировать номера в отелях и билеты на рейсы, они тратили на это полученные от клиентов деньги. Как возвращаться то, чего уже нет. Процедура, прямо скажем, непростая. Многие фирмы стали искать выход, как исполнить требования законодательства и при этом самим остаться на плаву. Предлагали, например, перенести дату поездки с сохранением условий и стоимости. Либо дождаться, пока придет возврат денег из курортов и авиакомпаний.

Таким образом с частью несостоявшихся туристов удалось договориться и решить проблему.

Но не всем. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2020 году туроператор «Русь-Тур» отказался возвращать деньги потребителям за туры в Китай, на остров Хайнань. Приказом Ростуризма туроператор исключен из Единого федерального реестра туроператоров. Однако, по данным официального портала Федеральной налоговой службы РФ, продолжает функционировать. А это значит, что у пострадавших клиентов есть возможность вернуть свои деньги.

В 2021 году специалисты Роспотребнадзора помогли подать 22 иска в защиту прав потребителей «Русь-Тура». По 12 искам вынесены решения. Туристы из Красноярска, Железногорска, Сосновоборска, Ачинска, Ачинского района и Емельяново получили почти 1,2 миллиона рублей. Остальные иски находятся на рассмотрении.