Красноярские депутаты держат под контролем ситуацию со строительством новых городских погостов

Денис Степанов, депутат. Фото: Горсовет Красноярска

Дефицит мест на действующих красноярских погостах обсудили депутаты на профильной комиссии городского Совета. Как рассказал депутат Денис Степанов, сейчас ведётся подготовка к строительству двух новых кладбищ. Деньги на организацию этих работ заложены в муниципальный бюджет на 2022 – 2024 годы. Планируется, что один из погостов появится в Емельяновском районе рядом с посёлком Индустриальным, за 2022 год специалисты намерены разработать проект этой площадки. Второй погост – недалеко от Шинного кладбища – уже в следующем году собираются начать строить.

Кроме того, как отмечает Степанов, на существующих некрополях пройдёт инвентаризация захоронений. Цель этой работы – составить полный электронный реестр могил, создать точную цифровую карту кладбищ. За счет этого удастся обнаружить свободные участки, а также найти неучтенные могилы ветеранов ВОВ, заботу о которых возьмёт на себя город.

Депутат напомнил, что провести инвентаризацию город планировал ещё два года назад. Были заложены деньги в бюджете, объявлялись аукционы по выбору подрядчиков. Однако компании, которые тогда выиграли торги, впоследствии отказались выполнять условия договора. Депутаты уверены, что такие компании нужно, как минимум, включать в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото: Горсовет Красноярска

В нынешнем году город сделал ещё одну попытку найти подрядчика. В этот раз решено заключить контракт на два года, чтобы победителю аукциона дать больше времени на работу. По заказу города новая компания инвентаризует более 100 тысяч мест захоронений до конца ноября 2022 года.

Строительство новых кладбищ и инвентаризация существующих займёт продолжительное время, а места на погостах могу закончиться уже в начале 2022 года. Поэтому в сентябре на внеочередной сессии депутаты поддержали предложение городской администрации по увеличению территории кладбища «Бадалыкского». Погосту прибавили 18,2 гектара земли. На этой территории после соответствующего благоустройства можно будет разместить примерно 16 тысяч новых захоронений. Этого количества мест хватит городу ориентировочно на два – три года.

«Бадалык – одно из самых больших кладбищ страны, его площадь больше 240 га. И на этой территории, конечно же, есть бесхозные могилы или даже свободные участки, к которым сейчас нет возможности подобраться. Необходимо навести порядок, обеспечить доступ людей и городских служб во все уголки. Кроме того, мы понимаем, что еще одно кладбище нам необходимо – Бадалык уже давно не окраина, бесконечно расти он не может, скоро его будут подпирать жилые районы. Поэтому сейчас ведется работа по поиску и подготовке мест для новых погостов», - рассказал депутат Красноярского городского Совета депутатов Денис Степанов.