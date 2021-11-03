Власти Тувы планируют ввести антиковидные паспорта школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта школьников. Такое решение было принято на очередном совещании республиканского оперштаба. Это вынужденная мера позволит мониторить заболеваемость и вакцинирование среди семей, в которых живут ученики. Более того – есть все предпосылки к тому, чтобы начать вакцинировать и самих детей.

- С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейных традициях, единственной защитой от Covid-19 для всех является вакцинация, - заявил и.о. заместителя председателя правительства региона Александр Брокерт на заседании оперштаба.

Добавим, что минувшим летом следком Тувы завел уголовное дело после того, как в летнем лагере отдыха заразились коронавирусом 68 детей.

То, что сейчас происходит в республике, можно назвать так: ситуация стабильно напряженная. Население Тувы – 330 тысяч человек, большая часть которых живет в сельской местности, в отдаленных селах и районах. А это порой затрудняет оперативное начало лечения ковида. А цифры для республики высоки – за минувшие сутки официально зарегистрировано но 72 новых случая заражения COVID-19, самое большое количество зараженных – в Кызыле – 30. На лечении в стационарных госпиталях находится 460 больных, из них 60 детей и 13 беременных женщины. В тяжелом состоянии 92 человека.

Причем в соседних регионах – в Хакасии и Алтайском крае – ситуация хуже, отмечает Александр Брокерт и уточняет: есть все предпосылки, что подобный оборот событий ждет и Туву. Потому что сюда возвращаются из больших городов студенты, которых отпускают на дистанционное обучение, вахтовики. И жители республики, которые работают в других регионах, но раз там вводятся жесткие ограничения, как, например, в Красноярске, жители Тувы возвращаются домой.

С 1 ноября в республике введена система QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ. Вскоре к такой системе подключат социальные и государственные учреждения. В том числе школы – для работников и родителей учеников.

Власти республики отметили, что нужно запускать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников: приглашать врачей на просветительские уроки, проводить беседы по правилам ковидной безопасности.