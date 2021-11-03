Обезумел от страха и звал на помощь: беременная красноярка выставила кота на карниз 14 этажа Фото: Мария ЛЕНЦ

Совершенно абсурдная история произошла на улице Караульной, в доме № 40 накануне, 2 ноября. На карнизе одной из квартир на 14 этаже соседи заметили кота. Точнее сначала услышали жалобное мяуканье. От таких звуков сердце сжимается, потому что так может кричать только отчаявшееся, обезумевшее от страха животное, звать на помощь и плакать. Да-да, животные тоже умеют плакать.

Котейка сидел на узком карнизе за окном несколько часов – в одной позе, потому что шаг вправо, шаг влево – и мог полететь вниз. Даже при своем врожденном кошачьем отсутствии страха высоты, это животное понимало, что сорваться со спасительного узкого карниза для него – верная смерть. Без еды, без воды, на ветру... И плотно закрытое окно отделяло его от спасения. Как же он туда попал?

Когда на место приехали зооволонтеры, то выяснили причину – это было «наказание» для кота (вот так, именно в кавычках) за то, что тот поцапарал свою хозяйку. Женщина беременная, питомец проявил свой норов и поцарапал ее. Вот она и решила устроить ему сеанс воспитания на несколько часов. Сколько бы она его там продержала, если бы в дверь не позвонили неравнодушные волонтеры, неизвестно.

Фото: соцсети

Один из волонтеров прошел в квартиру и открыл окно, чтобы впустить котейку внутрь, тот был настолько шокирован, что не сопротивлялся. Но хозяйка снова выставила его вон – на сей раз на балкон. И позвонила мужу. А тот приехал и начал прогонять волонтеров, пригрозился вызвать полицию. Причем заявил, что у кого есть деньги – пусть выкупают кота.

В соцсетях подписчики возмутились: если девушка сейчас так относится к животному, что будет, когда родится ребенок? Ведь дети доставляют гораздо больше хлопот.

В полиции сообщили, что заявление на факт жестокого обращения с животными к ним не поступало. А зооволонтеры намерены забрать кота и пристроить его другим хозяевам.

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