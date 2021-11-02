Куда сходить в Красноярске: афиша на неделю с 4 ноября 2021

Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 3 по 7 ноября
Фото: Мария ЛЕНЦ
Только раз в году! Не пропустите! В этом году событие пройдет под девизом «Искусство объединяет».
«Ночь искусств» в театре кукол 5+
В этот вечер для гостей театра будут работать несколько локаций. В фойе первого этажа под балконом развернется игровая зона, где дети почувствуют себя героями спектакля, а взрослые, хоть ненадолго, смогут стать детьми.
В малом зале театра на протяжении всего вечера будут чередоваться показы спектакля «Хаврошечка» от студии «Сибирячок» (продолжительность – 15 минут) и мастер-класс «Вертепный театр» от актеров Красноярского кукольного театра, где все желающие смогут сделать кукол для спектакля своими руками (продолжительность – 25 минут).
В фойе будет работать фотозона, где зрители смогут сделать красочные фотографии с куклами из разных постановок театра.
Театр кукол
Ул. Ленина, 119
4 ноября, с 20.00 до 22.00
Билеты 50 рублей.
«Со вкусом багета» 10+
В этом году музей-усадьба В.И. Сурикова предлагает отправиться в путешествие по чарующей Франции. В музыкальной программе - произведения на французском языке.
Увлекательная викторина поможет вспомнить французский кинематограф, известные музыкальные и литературные произведения родом из Франции.
Во флигеле музея пройдёт мастер-класс «Прованский пейзаж». Профессиональный художник Музея-усадьбы поможет участникам мастер-класса создать акварельный рисунок, который передаст всю красоту этого удивительного региона Франции. Мастер-класс будет проходить по сеансам: с 19:00 до 20:00, и с 20:00 до 21:00. Нужна предварительная запись на каждый сеанс по телефону: 211-24-78.
Музей-усадьба В. И. Сурикова
ул. Ленина, 98
4 ноября, 18.00 — 21.00
Билеты: входной 85-170 рублей, на мастер-класс 150 рублей.
Ночь искусств. Медитации 18+
В эту Ночь состоится путешествие между мирами: миром реальности и миром образов. В программе аудиоэкскурсия по выставке «Между мирами», лекция «Практики погружения», практики медитации, мастер-класс «Тибетский узел». Не пропустите! Количество мест сильно ограничено! Дресс–код: без каблуков.
Художественный музей им. Сурикова
пр. Мира, 12
4 ноября, 4 сеанса: 18.00–19.20, 19.30–20.50, 21.00–22.20, 22.30–23.50
Билеты 500 рублей.
Музыкальная ночь искусств 12+
На входе вас встретит сам Александр Сергеевич Пушкин и лично у каждого проверит QR-код.
В 20.40 в центральном фойе начнет вечер конферансье Alex Popoff — мастер блестящих импровизаций.
На большой сцене – «Петь, Танцевать и Любить», на малой сцене всех гостей ждет бокал шампанского и программа «Песенки Вертинского под крышей театра».
Для зрителей, которые предпочитают остаться дома в этот вечер, будет трансляция записи специальной программы «Осень в русской поэзии». Она пройдет 4 ноября в 21.00 на сайте sibdrama.ru и в социальных сетях.
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
4 ноября, 20.40
Билеты 300-1000 рублей.
Книжная ярмарка начнется уже сегодня, 3 ноября. Организаторы напоминают правила прохода на площадки мероприятия с учетом действующих в регионе санитарно – эпидемиологических ограничений:
- вход в книжные павильоны и на культурные площадки ярмарки на территории МВДЦ «Сибирь» - СВОБОДНЫЙ. Никаких документов не требуется. Но помните про обязательное соблюдение масочного режима!
- вход на события параллельной программы (кинотеатр Дом кино, Театр оперы и балета, Филармония) будет осуществляться только при наличии действующего QR-код, подтверждающего вакцинацию гражданина или оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе.
Программа ярмарки, возможно, будет меняться, некоторые объявленные гости уже приняли решение не приезжать. Будьте готовы к отмене или переносу мероприятий!
Издательский дом «Комсомольская правда» ждет вас в павильонах D16 и F18. Найти нас просто, наш самый главный признак: у нас всегда много читателей! В этом голу мы приготовили большую распродажу:
- книги коллекций «Великие архитекторы», «Лучшие современные художники», «Путешествуй с удовольствием» - 100 рублей.
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Автор книги Доктор Павлова – эндокринолог, к.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины.
Напомним, организатор Красноярсокй ярмарки книжной культуры – Фонд Михаила Прохорова. В программе – около трехсот событий!
МВДЦ «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
3-7 ноября
Вход свободный.
Географический диктант
Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru и несколько суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания.
Диктант-2021 будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделенных на две части. Первая часть базового уровня из десяти вопросов — так называемый "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
c 14 ноября в 14.00 по московскому времени и по 14.00 (мск) 21 ноября 2021 года.
Большой этнографический диктант 12+
Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопросов:
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
- 10 вопросов – уникальная часть Диктанта для каждого субъекта Российской Федерации и других стран.
Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Акция состоится в онлайн-формате на сайте: https://miretno.ru/
Результаты будут подведены в День Конституции РФ (12.12.2021).
C 3 по 7 ноября
«Паровозик» 6+
Красноярский театр кукол готовит к премьере спектакль «Паровозик» по рассказу английского писателя Грэма Грина в инсценировке Гульнары Насыровой. В начале ноября наши юные зрители вместе с главным героем постановки маленьким Паровозиком отправятся в путешествие из Сонной деревни на край света.
Художник спектакля Эмиль Капелюш предлагает следить за паровозиком, сбегающим в зрительный зал, сидя на сцене театра, где обычно выступают только актеры.
Жители Сонной, но счастливой деревни – оригинальные авторские куклы-игрушки, собранные из узнаваемых винтажных деталей. С их помощью актеры-кукольники играют в съемки домашнего видео.
Театр кукол
Ул. Ленина, 119
4, 5 и 6 ноября в 11.00, 13.00 и 15.00
Билеты 450 рублей.
Красноярск готовится к Новому году
Утверждена программа празднования Нового года. В списке мероприятий:
- к 22 ноября появится схема размещения ледовых городков и ограничения движения;
- до 15 декабря будут празднично оформлены городские объекты;
- к 18 декабря установят главную городскую елку;
- к 20 декабря - елки на площадях Мира и Революции, Предмостной площади, Ярыгинской набережной, сквере Космонавтов и парке «Солнечная поляна» и районах города;
- с 21 декабря начнутся праздники открытия елок и городков;
- 25 декабря пройдет открытие елки на острове Татышев;
- с 24 декабря по 24 января пройдет XVI Зимний суриковский фестиваль искусств;
- 31 декабря на Татышеве пройдет новогодний концерт, а 7 января – Рождественский концерт;
- С 13 по 18 января будет проходить фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».