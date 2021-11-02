В Красноярском крае мужчину приговорили к 2,5 годам колонии за призывы к терроризму в тюрьме

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В Красноярском крае одного из заключенного местной тюрьмы приговорили к 2,5 годам отбывания срока в колонии строгого режима за призывы и оправдания терроризма среди других осужденных. Как сообщили в прокуратуре, пропаганда терроризма происходила во время общей работы в швейном цехе на территории исправительного учреждения.

В ходе общения с другими заключенными, мужчина призывал их совершить террористические акты в Москве, чтобы дискредитировать органы власти и оправдывал терроризм. Также осужденный призывал к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, которые сейчас находятся в Сирийской Арабской Республике, выражал идеи ненависти и вражды к российским силовика. Он героизировал чеченских боевиков, приписывая те ужасы, которые они совершили другим людям, также отрицал их принадлежность к террористам.

В отношении жителя Красноярского края завели уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма». Материалы расследования рассматривал 1-ый Восточный окружной военный суд, назначивший наказание в виде 2,6 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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