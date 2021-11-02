Красноярский ГУФСИН впервые устроил «вальс» автозаков

Скриншот с видео ГУФСИН

В Красноярске водители из ГУФСИН впервые показали «вальс» автозаков. Сотрудники ведомства на КАМАЗах выполнили несколько сложных элементов и продемонстрировали свое мастерство в управлении служебным авто в честь Дня Автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, в «постановке» приняли участие 6 крупногабаритных автозаков.

- Шесть КАМАЗов под вальс «Амурские волны» двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты, - описывают показательное выступление своих сотрудников в службе исполнения наказания.

«Вальсировали» на КАМАЗах «Танцорами» сотрудники 1 класса Управления по конвоированию ГУФСИН прапорщики внутренней службы: Эдуард Донцов, Александр Ермаков, Игорь Ефремов, Антон Загуменнов, Марк Кошелев, Максим Трубе. Руководил мастер-классом начальник автомобильного отдела Управления по конвоированию ГУФСИН подполковник внутренней службы Андрей Московец.

Отметим, что репетиции и сам «бал» автозаков проходил вне рабочего времени, между выполнением перевозки осужденных и подследственных по территории Красноярского края и Иркутской области.

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