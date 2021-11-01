Российский шахматист Ян Непомнящий вступает в борьбу за титул чемпиона мира. Фото: «Норникель»

Россиянин Ян Непомнящий – один из самых титулованных шахматистов мира. В 31 год он уже двукратный чемпион России, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России. Пора бросить вызов норвежцу Магнусу Карлсену, который с 2013 года удерживает за собой титул чемпиона мира. Турнир претендентов на участие в матче с Карлсеном из-за пандемии растянулся на два года, наконец, Ян выиграл его. Впереди у него – важнейшая серия игр, которая, надеемся, изменит расклад на мировой шахматной арене.

Генеральным партнером российского гроссмейстера Яна Непомнящего стала компания «Норникель». Церемония объявления о спонсорском сотрудничестве состоялась в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника в Москве, на ней присутствовал сам гроссмейстер, исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский и старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

- Я очень рад, что такая крупная компания как «Норникель» пришла в шахматы и помогает нашему выдающемуся спортсмену Яну Непомнящему в подготовке к матчу на первенство мира. Впереди у претендента – решающий тренировочный этап и сам поединок в Дубае, и здесь важно ощущать поддержку от надежного партнера, - поделился эмоциями президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Дружеская партия в шахматы доставила удовольствие Ларисе Зельковой. Она призналась, что будет следить за матчем и болеть за Яна, которого считает одним из ярких шахматных брендов нашей страны и верит в его высокий результат. Она выразила надежду, что поддержка «Норникеля» поможет ему раскрыть свой безграничный потенциал и будет способствовать в реализации его шахматных проектов:

- Молодые, талантливые, амбициозные юноши и девушки – вот главный ресурс нашей страны, определяющий ее будущее. Помочь им осознать и раскрыть свой потенциал, сформировать ценностные ориентиры – стратегическая задача, которой «Норникель» уделяет особое внимание. Мы считаем, что Ян Непомнящий – отличный пример для нашей молодёжи. Он смог развить талант трудом и упорством. Его спортивный путь был непростым, но сегодня он в шаге от вершины, - прокомментировала Лариса Зелькова.

Россиянин Ян Непомнящий – сегодня один из самых титулованных шахматистов мира. «Норникель»

Добавим, что матч на первенство мира пройдет в Выставочном центре Дубая с 24 ноября по 16 декабря 2021 года. По регламенту он состоит из 14 партий. Победителем станет тот, кто наберет 7,5 очков. В случае ничейного счета 15 декабря 2021 будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро. Чтобы получить и приз, и титул действующего чемпиона мира, Яну Непомнящего нужно морально подготовиться и сосредоточить все свои усилия на тренировках.

Сам гроссмейстер скромен в эмоциях, но искренне благодарен:

- Мне очень приятно, что «Норникель» стал моим спонсором и оказал очень существенную помощь в подготовке к матчу за звание чемпиона мира. Это важнейшее соревнование для любого спортсмена, и подготовка к нему требует много сил, времени и ресурсов. Большое спасибо за поддержку.

А на вопрос, когда он приедет в Норильск, Ян Непомнящий ответил: при первой же оказии. В Северном городе у него много поклонников и среди подрастающего поколения, и среди сотрудников компании. Хочется надеяться, что в его напряженном графике найдется время, чтобы пообщаться с ними и дать мастер-класс. Так что сотрудничество с Яном станет еще одним проектом развития шахмат не только в России, но и в Норильске.

«Норникель» является генеральным партнером ФИДЕ (Международная федерация студенческого спорта) по глобальному развитию детских и юношеских шахмат. В рамках этого соглашения компания выступит партнером ежегодных чемпионатов мира среди юниоров до 20 лет и среди девушек до 20 лет, а также ряда других крупных спортивных соревнований, включая Всемирную шахматную Олимпиаду, которую в 2022 году примет Москва.

Добавим, что спорт – это вообще часть социальной политики компании. Для сотрудников физическая активность – это здоровый образ жизни, досуг и активная жизненная позиция. А вовлечение молодежи позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Средства вкладываются не только в развитие и популяцию спорта среди жителей тех городов и районов, где находятся производственные площадки. «Норникель» является партнером ФИДЕ, Российского футбольного союза, Олимпийского комитета России, Ассоциации мини-футбола России, Федерации хоккея России, Ночной хоккейной лиги и Федерации керлинга России. Кроме того, «Норникель» владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини-футбольным клубом. Компания выступает генеральным партнером многих международных спортивных событий, например, самого северного турнира по керлингу Arctic Curling Cup, который ежегодно проводится в Дудинке. А в 2019 году при поддержке компании в Красноярске прошла первая в России Универсиада.