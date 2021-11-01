В Красноярске кардиохирурги удалили гигантскую опухоль у переболевшего коронавирусом ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кардиохирурги спасли 10-летнюю девочку. У ребенка удалили опухоль размерами 6 на 4 сантиметра. И хотя опухоль была доброкачественной – миксома – но состояние маленькой пациентки было критическим, она полностью перекрывала ток крови, ребенок с трудом передвигался и дышал, мог погибнуть в любой момент. Счет шел на дни, на часы.

Девочка живет за пределами Красноярска. В прошлом году переболела коронавирусной инфекцией. После выздоровления чувствовала себя хорошо, родители не посчитали нужным проводить ей УЗИ сердца, ведь тогда у девочки по внешним признакам было все в порядке.

Но вскоре ее состояние стало ухудшаться, появились быстрая и сильная усталость, слабость. Мама привела дочь к педиатру. При обследовании на ЭхоКГ доктор увидел большое образование в области левого предсердия. Видео исследования отправили для консультации врачам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска.

Опухоль была очень большая - 6 на 4 сантиметра. Фото: кардиоцентр

Рассказывает заведующий детским кардиохирургическим отделением Павел Теплов:

- Даже по тем данным, что мы увидели, было очевидно, что ребенка надо оперировать и чем быстрее, тем лучше. На следующий день мама с дочкой приехали в Красноярск, и мы взяли девочку в операционную. Опухоль большая, рыхлая, удалялась с трудом.

Самым сложным, по словам врача, было место, где крепилась опухоль. Его нужно было удалить, чтобы предотвратить рецидив. Но при этом пришлось бы повредить митральный клапан. Тогда воспользовались методом криоабляции – охладили ткани до минус 70 градусов по Цельсию. В результате операция прошла успешно.

Послеоперационный период у ребенка прошел без осложнений, девочка вернулась домой.

- Моя докторская диссертация посвящена опухолям сердца. Но во всей выборке пациентов – а это около ста человек, детей нет. Миксома у маленьких пациентов встречается крайне редко. В данном случае одно можно сказать точно – эта опухоль не появилась спонтанно, она росла не один год. Если бы девочка регулярно осматривалась врачами, то, возможно, опухоль выявили раньше и не довели бы до тяжелой сердечной недостаточности. Поэтому, еще раз хочу напомнить – и взрослым и детям необходима регулярная диспансеризация, чтобы заболевания выявить на ранней стадии и вовремя принять необходимые меры, – рассказывает главный врач Кардиоцентра, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович.