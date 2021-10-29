График работы внебольничных пунктов вакцинации в нерабочие дни в Красноярске с 30 октября по 7 ноября 2021

График работы внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске в период нерабочих дней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Оперштаб опубликовал график работы внебольничных пунктов вакцинации в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, после объявления о введении QR-кодов при входе в торговые центры и на массовые мероприятия, количество желающих поставить прививку резко выросло. В пунктах вакцинации образовались очереди.

График работы внебольничных пунктов вакцинации в Красноярске с 30 октября по 7 ноября:

1. ТРЦ «Планета».

Пункт вакцинации перенесен ко входу в гипермаркет «О'Кей». Все нерабочие дни будет работать с 10.00 до 22.00 (кроме 1 ноября, санитарный день)

2. ТРЦ «Атмосфера дома»

Пункт вакцинации в саом ТРЦ закрыт. Всех желающих поставить прививку ждут по адресу Королева, 10.

30, 31 октября - с 10.00 до 20.00,

1 ноября - с 8.00 до 16.00,

2 и 3 ноября - с 8.00 до 20.00,

4-7 ноября - с 10.00 до 20.00.

3. «Леруа Мерлен» на 9 Мая, 77

Каждый день с 8.00 до 20.00.

4. «Леруа Мерлен» на Калинина, 82

30 октября – с 9.00 до 16.00,

с 1 по 5 ноября – с 9.00 до 20.00,

с 7 ноября – с 9.00 до 20.00,

31 октября и 6 ноября – санитарные дни.

5. ТК «Квант»

Каждый день с 10.00 до 20.00 (1 ноября - санитарный день).

6. ТЦ «Красноярье»

Каждый день с 8.00 до 20.00 (1 ноября - санитарный день).

7. ТЦ «Сибирский городок»

Каждый день с 10.00 до 17.30 (1 ноября - санитарный день).

8. ТЦ «Зелёный»

Каждый день с 8.00 до 20.00 (1 ноября - санитарный день).

9. Пункт вакцинации на ЖД-вокзале

Каждый день с 8.00 до 22.00 (4 ноября - санитарный день).

10. ТЦ «Мега»

Каждый день с 10.00 до 17.30 (1 ноября - санитарный день).

11. Торговый комплекс «На Свободном»

с 30 октября по 6 ноября - с 10.00 до 20.00 (1 и 7 ноября – санитарные дни).

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