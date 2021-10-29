При пожаре в Якутии погибли двое взрослых и пострадали трое детей

Фото с места пожара

Серьезный пожар произошел в селе Верхневилюйск, Республика Якутия – во время возгорания в многоквартирном доме погибли двое взрослых, трое пострадавших детей доставлены в больницу. Как сообщают в прокуратуре региона, предварительной причиной пожара может являться нарушение правил эксплуатации электрических устройств.

Фото с места пожара

Трагедия произошла в ночь на 29 октября. За помощью к пожарным жители многоквартирного дома, где произошло возгорание, обратились в около 4 утра. Через 3 минуты сотрудники МЧС были на месте ЧП.

На момент прибытия пожарных, в одной из квартир 2-этажного деревянного дома клубился густой дым и был виден открытый огонь. Звено газодымозащитной службы отправилось искать людей, которые могли быть в горящей квартире. Во время разведки, специалисты нашли тело погибшего 22-летнего парня, чуть далее без сознания находились 31-летняя женщина и трое малышей – 4, 5 и 9 лет.

Фото с места пожара

К сожалению, женщину спасти не удалось – несмотря на оперативно оказанную ей помощь, якутянка скончалась на руках медиков, не приходя в сознание. Дети сейчас находятся в тяжелом состоянии под присмотром врачей – все трое госпитализированы.

Фото с места пожара

«Комсомольской правде» пояснили в правительстве региона, что по поручению главы Якутии Айсена Николаева в Верхневилюйск вылетел премьер республики Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Лена Афанасьева и бригада врачей из 5 человек. Всем пострадавшим будет оказана медицинская и прочая помощь.

Фото с места пожара

На месте пожара в данный момент работают сотрудники Прокуратуры, Следственного Комитета и дознаватели МЧС. Специалисты выясняют точную причину возгорания в 16-квартирном доме, устанавливают причиненный ущерб, и проводят проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинения вреда несовершеннолетним.

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