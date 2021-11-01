Погода в ноябре в Красноярске 2021 : морозы придут уже в начале месяца

Морозы в Красноярске начнутся уже в начале ноября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

О прогнозах на ноябрь в пресс-центре «Комсомольской правды» в Красноярске рассказали Дмитрий Ульянов, синоптик красноярского Гидрометцентра и Сергей Дударев, начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Рассказываем, какой будет погода на ноябрь в Красноярске 2021.

Одеваемся тепло!

Октябрь порадовал нас теплом, среднемесячная температура оказалась в Красноярске выше нормы на 2 градуса, а в целом по краю на 1,5 градуса. И, в основном, это случилось за счет второй половины месяца, теплой и сухой. Однако, рекорда не случилось, самый теплый октябрь за всю историю наблюдений с 1914 года был в 2011 году, +6,2 градуса, а самый холодный – в 2016 году, когда среднемесячная температура составила всего -4 градуса.

И хотя ноябрь считается последним месяцем осени, фактически, это уже зимний месяц. И это подтверждает прогноз погоды, о котором рассказал Дмитрий Ульянов, синоптик красноярского Гидрометцентра:

- Среднемесячная температура ноября ожидается -10-11 градусов, что на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. На севере края температура будет опускаться до -30, в центре и на юге до -25 градусов. Погода будет неустойчивой, возможны не только морозы, но и оттепели до +3+5 градусов. В Красноярске пик похолодания ожидается в первых числах месяца. 2 ноября синоптики прогнозируют снег, метель, -3-5 ночью и 0-2 днем. Уже 3 ноября похолодает до -13-15 ночью и -10-12 днем. 4-6 ноября ожидается пик похолодания, а затем температура начнет повышаться. К 7 ноября ждем -2-4 ночью и 0+2 днем, а к 10 ноября дневные температуры «подрастут» до +3+5 градусов. Также в первую неделю ноября ожидаются снег, а 2, 5, 6 ноября – сильный порывистый юго-западный ветер. На 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снег, метель, порывы ветра до 15-20 м/сек, налипание снега на провода. Но какой будет погода дальше, сказать сложно, ноябрь – самый непредсказуемый месяц года!

Пожары и гололед – чем опасны морозы?

О возможных чрезвычайных ситуациях предупредил Сергей Дударев, начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Красноярскому краю:

- Ожидаются геомагнитные бури до 2-4 баллов 1, 3, 5, 9-14, 17, 20 ноября и усиление солнечной активности до 4-6 баллов 2, 6-8, 15, 16, 21 ноября – в это время наблюдается рост травматизма, замедленная реакция у водителей. Особая опасность ЧС связана с морозами. На особом контроле 67 предприятий энергетики и 187 предприятий ЖКХ – морозы ожидаются до -35 градусов, все системы жизнеобеспечения должны работать без перебоев. Также не исключен рост числа пожаров в частном секторе: люди пользуются неисправными печами, включают самодельные обогреватели. Из-за метелей и морозов осложнится ситуация на дорогах – особенно опасны снижение видимости и гололед. Наиболее опасные участки на трасах Р255 в Боготольском, Ачинском, Козульском, Емельяновском, Манском и Нижнеингашском районах и на трассе Р257 в Балахтинском, Новоселовском и Ермаковском районах.