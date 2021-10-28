Красноярские депутаты намерены продвигать спорт в городских школах

Как рассказала депутатам на заседании комиссии и.о. руководителя управления образования Марина Аксёнова, всего за три года на отрасль планируется потратить почти 56 миллиардов рублей, 20 миллиардов из них – в 2022 году. Значительная часть средств пойдёт на создание дополнительных мест в детских садах и школах, а также на ремонт и реконструкцию зданий учебных заведений.

«В 2022 году планируется строительство двух детских садов в районах Кардиоцентра и Академгородка, а также двух современных школ. На это выделяется почти 1,3 миллиарда рублей. Здания существующих школ значительно изношены, 50 из них находятся в аварийном и предаварийном состоянии, 23 пришлось закрыть. Поэтому в программе на 2022 год заложены средства на реконструкцию 12 зданий, в том числе на приобретение модульного корпуса для школы №50, разработку проектно-сметной документации на капремонт школ №№ 45, 82, 86, 88, лицея № 2 и комплекса «Покровский», на завершение реконструкции школы № 36 и начало ремонта школы №47», - рассказала депутатам Аксёнова.

Всего в муниципальной программе восемь подпрограмм. Они предусматривают приобретение современного цифрового оборудования для школ, развитие системы дополнительного образования, модернизацию школьных пищеблоков, создание доступной и инклюзивной среды в общеобразовательных организациях. Существенная часть средств будет направлена на обеспечение детей горячим питанием, охрану образовательных организаций, выкуп мест в частных детских садах и выплаты родителям, чьи дети старше трёх лет стоят в очереди на получение дошкольного образования.

Депутаты в целом поддержали муниципальную программу, которая станет частью бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. Однако предложили больше внимания уделить развитию физкультуры и спорта в школах.

«Программа достаточно стройная, все подпрограммы продуманные, нет ни одной цифры, которую не смогли бы объяснить представители управления образования. Особый отклик депутатов вызывают направления, связанные с созданием дополнительных мест в детских садах и школах, это наиболее острые вопросы на сегодня. Хорошо, что есть реальные перспективы для их решения, что движется ситуация с реконструкцией школ № 21 и 86. Заложены деньги на приобретение модульного здания для школы № 50, оно будет построено по тому же принципу, что и для школы № 86, но получит уже улучшенный вариант, там уже подведены сети, есть свой большой земельный участок. Возведение модульного корпуса – хоть и временный вариант, но он помогает сэкономить время и обеспечить детей современным, качественным зданием. Родители и дети останутся довольны», - прокомментировала итоги заседания председатель профильной комиссии Марина Малышева.

По словам Марины Михайловны, бюджет города на 2022 год позволит заняться и решением ещё одного важного вопроса – созданием условий для развития в школах физкультуры и спорта.

«Физкультура – это один из основных предметов в школе, не может ребёнок нормально развиваться, если ему негде бегать и прыгать. Считаю, что депутатам нужно прорабатывать вопросы в своих районах по школам, где ещё нет спортплощадок, добиваться для них финансирования. Бюджет сейчас это позволяет», - считает Марина Малышева.