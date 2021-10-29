Что случилось в Красноярске в ночь на 29 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Что случилось в Красноярске в ночь на 29 октября. Красноярские ТРЦ изменили режим работы.

Красноярский ТРЦ «Планета» изменит режим работы в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Красноярский ТРЦ «Планета» изменит режим работы в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, как и другие торговые центры. Как сообщает пресс-служба ТРЦ, изменения коснутся работы кинотеатра и заведений общепита. (подробнее)

В Красноярске ищут мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и надругательстве над 15-летней девочкой

Следственный Комитет разыскивает 37-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и надругательством над 15-летней девочкой. Как сообщает ведомство, мужчина ударил ребенка по голове камнем, забрал смартфон и, угрожая убить, надругался над девочкой. (подробнее)

Как будут работать больницы и поликлиники в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021

Региональный минздрав рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021. В министерстве сообщают, что стационары, травмпункты и скорая помощь будут работать в круглосуточном режиме. (подробнее)

Мужчину, подозреваемого в надругательстве над красноярским школьником, арестовали на 2 месяца

Красноярский Железнодорожный суд арестовал 40-летнего мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьником. Как сообщает пресс-служба суда, мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до 20 декабря 2021 года. (подробнее)

В Красноярском крае могут ввести QR-коды для посещения общепита и салонов красоты

В Красноярском крае могут ввести систему QR-кодов для посещения общепита и салонов красоты после того, как практика с использованием будет адаптирована и проверена. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс. (подробнее)