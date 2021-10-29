Погода в Красноярске на выходные 30-31 октября 2021: потепление, ветер и ночные заморозки Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходные 30-31 октября 2021 года. Ожидается потепление до +8 градусов, но ночью возможны заморозки и сильный ветер.

В субботу 30 октября в Красноярске днем потеплеет до +8 градусов. Синоптики ожидают пасмурную погоду и небольшие осадки. Ветер усилится до 5 м/с, возможны порывы до 19 метров в секунду. Ночью же похолодает до -3 градусов. Ветер останется сильным, но обойдется без осадков. Атмосферное давление – 741-742 мм рт. ст.

В воскресенье 31 октября днем столбик термометра остановится на +7 градусах. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Сила ветра составит 6-14 метров в секунду. Ночью же температура опустится до -5 градусов. Атмосферное давление опустится до 736 мм рт. ст.

По данным GISMETEO, в субботу в Красноярске днем будет около +8 и сильнейший ветер - до 19 м/с, ночью - до +2 и небольшой дождь. В субботу днем похолодает до +5 градусов, а ночью - до -4 градусов. Ветер ослабнет до 6-15 м/с.