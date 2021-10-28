«От Уярского до Шарыповского районов»: в крае прошла старейшая геологическая олимпиада среди школьников

Оно уже второй год проходит в онлайн-формате. Интеллектуальные состязания школьников традиционно поддержал партнер просветительских проектов музея GEOS – золотодобывающая компания «Полюс».

В старейшей в регионе геологической олимпиаде участвовали школьники со всего Красноярского края: от Уярского до Шарыповского районов. Объектами исследования юных геологов стали геохимические процессы, происходящие в месторождениях некоторых минералов на территории региона, геологические памятники, различные природные явления и их последствия.

Примечательно, что уже на протяжении нескольких лет школьную геологическую олимпиаду поддерживает золотодобывающая компания «Полюс».

«Мы рады поддержать молодые дарования – юных геологов нашего большого края, которые неравнодушны к теме геологии и экологии, заинтересованы в бережливом отношении к природе. Наша компания помогает проводить геологическую олимпиаду уже шестой год. И с каждым годом мы видим, как увеличивается состав участников, качественно повышается уровень выполненных работ. Кажется, что в любом научном объекте ребята способны увидеть экологическую составляющую, решить геологическую задачу, - отметил директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов. «Полюс», в свою очередь, заинтересован в подрастающем поколении молодых специалистов. Ведь в работе золотодобытчика геология и геологические работы занимают очень важное место. Точнее: любой слиток золота произведен благодаря геологам, которые в свое время провели массу исследований и нашли золото в недрах нашей земли».

Специалисты отметили, что в этом году на олимпиаде были представлены работы, в которых исследовались явления, находящиеся и в сфере геологии, и в сфере экологии. Сюрпризом для судейской комиссии в этом году стала работа Екатерины Кантаевой «Природные условия и оценка экологической составляющей Бородинской площади» из села Карапсель Иланского района: восьмиклассница, чей населенный пункт ни разу не принимал участие в геоолимпиаде, подготовила работу такого уровня, что ей присудили первое место в своей возрастной категории.

По итогам XXXVIII краевой заочной геологической олимпиады были определены следующие победители:

- в возрастной группе 3-5 классов дипломом I степени награжден Андрей Шефовалов за работу «Обыкновенное чудо – соль» (5 класс, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», г. Назарово); диплом II степени получил Вячеслав Бекасов с исследованием «Что скрывает море?» (5 класс, МБОУ «Лицей № 2», г. Красноярск); диплом III степени отправился Еве Ивановой и Семёну Пузанову за работу «Чудо-камни» (5 класс, МБОУ «Ирбинская средняя общеобразовательная школа № 6», Курагинский район, пгт. Б-Ирба).

- среди учащихся 6-8 классов диплом I степени получила Екатерина Кантаева с работой «Природные условия и оценка экологической составляющей Бородинской площади» (8 класс, МБОУ «Карапсельская средняя общеобразовательная школа № 13», Иланский район, с. Карапсель); диплом II степени присужден Ярославу Фёдорову за исследование «На пути к облачному камню» (7 класс, МБОУ ДО Шарыповского муниципального округа детско-юношеский центр, Шарыповский муниципальный округ); дипломом III степени награждена Анастасия Федорова за работой «Выдающиеся геологи, работающие на территории края и внесшие вклад в развитие её минерально-сырьевой базы» (7 класс, МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Минусинск).

- в старшей возрастной группе 9-11 классов диплом I степени уже по традиции отправляется в Боготол: в прошлой олимпиаде Маргарита Олейник заняла второе место, в этом году организаторы искренне поздравляют ее с рывком на вершину пьедестала почета с работой «Изучение особенностей формирования болота в пойме р. Боготольчик по палеоботаническому составу торфа» (11 класс, МБУДО «Дом детского творчества» (МБОУ СОШ №4), г. Боготол). Дипломом II степени награждается Юлия Ткаченко с исследованием «Памятники геологии и металлургии Большого и Малого озер Шарыповского района» (9 класс, «Большеозерская ООШ» филиал МБОУ «Парнинской средней общеобразовательной школы», Шарыповский р-н, с. Большое Озеро); дипломом III степени - Варвара Сердюкова с работой «Саралинское месторождение золота. История освоения. Минеральный состав руд» (9 класс, МАОУ «Лицей № 1», г. Красноярск).

- Мы счастливы собирать под своим крылом юных исследователей, которые способны найти интересную неизбитую тему в такой отрасли, как геология, и изучить ее по всем правилам научной работы, - говорит директор музея GEOS Юлия Мансурова. - Каждый год геологическая олимпиада убеждает нас в том, какое замечательное поколение — пытливое, интересующееся окружающим миром, любознательное, - идет нам на смену. И это не может не радовать.