Что изменится в жизни красноярцев в ноябре 2021 года: нерабочая неделя, расширение улицы Матросова и автобус до Восточного входа на Столбы Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй месяц осени подходит к концу. Начинается ноябрь, который готовит много нового: начнет работать система QR-кодов, начнется строительство развязки на Николаевском мосту, а до Восточного входа на Столбы начнут ездить автобусы. Рассказываем, что изменится в жизни красноярцев в ноябре 2021 года.

Нерабочая неделя

Нерабочая неделя начнется уже 30 октября 2021 года. И продлится до 7 ноября. В Красноярском крае вводится система QR-кодов. При этом работники получат зарплату в полном объеме.

В места общественного скопления людей будут пускать только вакцинированных и переболевших коронавирусом (с момента выздоровления не более 6 месяцев).

Расширение улицы Матросова в Красноярске

На улице Матросова – в районе поворота на Семафорную дорогу расширили до четырех полос. Движение на участке уже открыто. Также здесь обустроили тротуар и обновили теплосети, чтобы минимизировать возможное размытие дороги.

Однако полностью завершить работы планируется к концу ноября.

До Восточного входа на Столбы начнут ходить автобусы

С 1 ноября изменится схема движения автобуса №37. Теперь он будет ездить через Восточный вход в нацпарк «Красноярские Столбы» до оздоровительного комплекса «Гренада».

Добавим, что на данном участке дополнительно отремонтировали дорогу и мосты.

В Красноярске с 16 ноября запретят остановку и парковку на Дорожной

В Красноярске с 15 ноября автомобилистам запретят останавливаться и парковаться на улице Дорожной. Установят дорожные знаки на участке от улицы Маерчака до здания по улице Дорожная, 16 строение 2.

В мэрии рассказали, что это сделано для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности проезда. Дело в том, что вдоль довольно узкой проезжей части постоянно паркуются фуры и большегрузные автомобили, это провоцирует аварийные ситуации.

В Красноярске будут снимать фильм о 119-й Красноярской дивизии

Документальную картину будет снимать московский режиссер Илья Кукин. Съемки запланированы на ноябрь, они будут проходить в Красноярске. Предполагается, что фильм будет готов к весне 2022 года. Красноярцы могут прислать информацию о своих родственниках, служивших в дивизии в официальную группу фильма во Вконтакте.

119-й Красноярская дивизия была создана в 1939 году. В 1940 году она была отправлена на советско-финский фронт. В начале Великой Отечественной войны дивизия одной из первых отправилась на фронт. Его бойцы обороняли Москву, сражались с немецкими захватчиками в районах Смоленска и Твери.