В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушки попал палласов кот

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В объектив фотоловушек в Саяно-Шушенском заповеднике попал краснокнижный паласов кот. Как рассказали в пресс-службе заповедника, манул в Красноярском крае водится только на их территории.

Своё необычное второе имя – паласов кот – манул в честь Петра Палласа – учёного, впервые описавшего кота в 1776 году. После открытия коту дали необычное название «Otocolobus», что в переводе с латыни означает «уродливое ухо». Манул в пределах России распространён на Алтае, в Тыве, Бурятии и Читинской области.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В Красноярском крае манул обитает только в Саяно-Шушенском заповеднике. Этот факт был подтверждён с помощью автоматических фоторегистраторов. В августе 2010 г. манул впервые попал в кадр фотоловушки, установленной у мочевой точки ирбиса. С момента обнаружения вида, научные сотрудники ежегодно дают характеристику группировке. Манулы не часто, но регулярно регистрируются фотоустройствами в степной зоне заповедника.