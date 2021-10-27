Юрий Болтян: У меня душа всегда лежала к сельскому труду

Болтян Юрий Витальевич

В Красноярском крае завершилась уборка урожая. Аграрии в этом году довольны: несмотря на поздний старт посевной кампании из-за погоды, зерновые уродились

Лес, зерно

О том, как сейчас в регионе ведется сельскохозяйственная деятельность, рассказал Юрий Болтян, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Курьяновича из Иланского района. Компания присутствует на отраслевом рынке свыше 10 лет. Начиналось все с лесозаготовок, но постепенно поле деятельности было расширено в прямом смысле – перешло на поля.

– У меня душа всегда лежала к сельскохозяйственному труду. Решил рискнуть и попробовать. Сотрудники задумку поддержали. Вскоре мы вспахивали целину неподалеку от деревни Новоникольск. Многие считали нас тогда едва ли не сумасшедшими. Говорили, что плантацию в 250 гектаров мы не сможем даже разработать. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И у нас все получилось. Конечно, без энтузиазма ребят ничего бы не удалось. Парни молодые, сильные, очень трудолюбивые. Первый урожай нельзя было назвать богатым – собрали его одним комбайном. И все же это стало очень неплохим началом. Теперь у нас есть в аренде около пяти тысяч гектаров земли. Половина от этого количества полностью разработана, собираем неплохой урожай зерновых культур.

Не покладая рук

Основное направление компании в сельскохозяйственной области – выращивание зерновых. Сейчас это овес, ячмень и пшеница твердых сортов, попробовали вырастить рапс. Под новую для себя культуру выделили 500 гектаров, и не зря. Элитные сорта зерна позволили собрать добротный урожай.

– Погода не радовала нас весной этого года. Высаживать начали поздно. Чтобы успеть все сделать в срок, механизаторы трудились круглые сутки не покладая рук. И за это им огромное спасибо. Команда внесла свою лепту в то, что сейчас мы собираем хороший урожай. Это самый сложный и ответственный процесс, потому что нужно все сделать вовремя, пока не начались затяжные дожди. И хотя порой бывает очень непросто, изматываются все, но удовольствие от результата непередаваемое. Видеть наполненные зерном грузовики очень приятно. Значит, все было сделано не зря, – уверен Юрий Болтян.

На уборочной в этом году были заняты пять комбайнов. Красноярский «Енисей-1200», один белорусский – «Полесье» и три «Вектора-410» производства Россельмаша. «Вектор» – современный комбайн, у которого мощный двигатель. У него захват жатки 7 метров, бункер на 4 тонны зерна, комфортная кабина. Для небольшого фермерского хозяйства «Вектор» – самое лучшее решение: экономичный, надежный, компактный и удобный.

Работы непочатый край

Фермерское хозяйство активно работает в Иланском районе. Однако там пришлось столкнуться с трудностью: старый элеватор давно вышел из строя. Зерно приходится возить в другие районы, поскольку на месте не было своего хлебоприемного пункта.

– Все иланские фермеры вынуждены нести дополнительные расходы на транспортировку зерновой продукции. В районе был заброшенный с советских времен ХПП, почти полностью развалившийся, заросший бурьяном и лесом. Много лет его пытались продать, но желающих не находилось, слишком большие средства нужно было вложить в его реанимацию. Посоветовавшись, решили, что элеватор в районе остро необходим не только нам, но и всем сельскохозяйственным производителям муниципалитета. Сейчас половина работ уже завершена. Зимой будем делать крыши, – рассказал предприниматель.

По словам Юрия Болтяна и Алексея Курьяновича работы там еще непочатый край, но это не пугает: результат стоит вложенных сил и денег, но без господдержки нам не обойтись. Решился вопрос с покупкой зерносушилки. Без нее в хлебном деле никак – не просушенное до кондиционной влажности зерно не сможет храниться без существенной потери в качестве.

– Купили зерносушилку в компании «Зерновые системы Сибири». Она обошлась в 34,5 миллиона, но на оборудование не хватает собственных средств. Мы понимаем, что сейчас надо вложить максимум ресурсов и быть нацеленными на результат. Объект сложный, но восстановить его реально. Конечно, государственная помощь ускорила бы запуск перерабатывающего производства. Надеемся, что инициатива по созданию зерноперерабатывающего предприятия также найдет поддержку у министерства сельского хозяйства Красноярского края.

За техникой ведется тщательный уход. Чтобы она прослужила максимально долго и работала качественно, механизаторы заботятся о машинах, на которых работают. Они заранее подготовили комбайны к уборочной кампании. Также в их задачи входит обеспечение запасными частями, горючесмазочными материалами. Все работы механизаторы выполняют собственноручно и никого не подпускают к своей технике. Знают каждый ее винтик и все нюансы, что идет только на пользу работе. Ведь от исправной работы машин и механизмов зависит производительность труда, сроки уборки урожая или заготовки древесины, соответственно, и доход предприятия.

Хорошие условия – отличный результат

Аграрий отметил, несмотря на не слишком большой штат сотрудников, любые задумки удается воплотить в жизнь. Во-первых, потому что работники здорово замотивированы. А во-вторых, потому что в сезон КФХ приглашает на работу жителей сел. Для них это хорошее подспорье и возможность обеспечить себя и свои семьи. Тем более для качественной и комфортной работы закупается современное оборудование, а на объекты сотрудников со всего района доставляют служебным транспортом.

– Мы купили УАЗ, на котором перевозим наших ребят. Также мы обеспечиваем хорошие условия труда: теплые боксы для ремонта техники, общежитие для временного проживания рабочих в период посевной и уборочной, трехразовое горячее питание. Достойные условия труда и достойная зарплата – залог высокой трудоспособности специалистов; для развития бизнеса они не менее важны, чем модернизация производства. В этом году штат пополнился четырьмя новыми сотрудниками. Так что будем расти и развиваться, – уверен Юрий.