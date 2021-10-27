В Северном появилась арт-галерея под открытым небом

Художник Антон Тхоренко

В 2021 году фестиваль проходит при поддержке Сибирской генерирующей компании. Энергетики не только оказали финансовую поддержку фестивалю, но и предоставили художникам площади для работы - стены центральных тепловых пунктов (см. - Знай!).

Площадками фестиваля «Крась!» стали четыре тепловых пункта в микрорайоне Северном. «Комсомолка» побывала на местах, главное впечатление - красота, которую хочется разглядывать и разгадывать.

Идем в музей

Предлагаем и вам запланировать выход в уличный музей, а мы сегодня представим вам художников и их работы.

Улица Шумяцкого, 1 «а» - Антон Тхоренко - «Утренняя роса»

Антон - профессиональный художник, член Союза художников России, он работает в разных жанрах и техниках, от графики до керамики. Этой весной персональная выставка графических работ художника.

«Утренняя роса»: часть художественного процесса идет ночью

Работу на стене ЦТП - изображение девушки, покрытой листьями и травой, художник обозначил как гимн красоте.

Улица Шумяцкого, 1 «а» - Антон Тхоренко - «Утренняя роса»

Комсомольский проспект, 5 «г» - Вадим Кулешов - «Гармония»

Вадим - кемеровчанин, известный художник, его работы представлены в разных странах: Бразилии, Великобритании, Германии, США. Но его главный выставочный зал - Кемерово. Улицы города украшает множество его ярких граффити.

Вадим Кулешов. «Гармония»

В красноярской работе художник обыгрывает классическую композицию Инь и Янь. Только вместо черного и белого цветов - синий и оранжевый, а полукружия - две рыбы, такая своеобразная перевернутая восьмерка - символ бесконечности.

Комсомольский проспект, 5 «г». «Гармония»

Комсомольский проспект, 13 «а» - Александр Блосяк - «Лесной джаз»

Александр - один из самых узнаваемых уличных художников нашего города, известный в России иллюстратор, работавший для «Афиши», Esquire и других изданий. Необычные проекты Блосяка на тему стилизованного леса знакомы многим красноярцам, к примеру, фестивальные композиции прошлого года - тайга и гуляющий в ней лось на стене дома Вавилова, 39, лес на фасаде одного из корпусов онкоцентра.

Было - ЦТП, Комсомольский прт-т, 13 «а»

Работу на стене ЦТП Александр назвал «Лесной джаз», и это продолжение разговора о бережном отношении к природе, сибирской тайге.

Стало - ЦТП, Комсомольский прт-т, 13 «а». Лесной джаз

Улица 9 Мая, 56 «б» - Евгений Краснояров и Антон Левша - «Мгновение»

Это художники с опытом создания муралов - так называют большие картины или граффити на стенах зданий (от французского слова mur «cтена». - Прим. автора). Один из муралов Евгения и команды - трехметровый женский портрет на стене теплопункта на Менжинского, 18. Это фестивальная работа 2017 года. Художники изобразили рязанского врача Аллу Левушкину - самого старейшего практикующего хирурга в мире.

Работой «Мгновение», художники показывают миг, который важен человеку: «Погружая зрителя в волшебный момент, мы хотим напомнить об искренности и волшебстве окружающего мира, нашего внутреннего и внешнего баланса в гармонии. Каждый может вносить свои смыслы и прочтения, в композиции нет точного завершения сюжета, это дает возможность интерпретаций».

Работа будет готова к концу октября.

Особенная история

За работу на ЦТП отвечает район теплосетей №3 (РТС-3) Красноярского теплосетевого подразделения СГК. Задача старшего мастера РТС-3 Дмитрия Семёнова - обеспечивать безопасность и комфорт творческого процесса:

- Все ЦТП находятся во дворах многоэтажек, люди каждый день ходят мимо, окна многих домов выходят на здания, - рассказывает мастер. - Поэтому жители, конечно, рады художникам, рады видеть яркие краски вместо серых стен. Хотя я и не знаток граффити, мне лично очень нравится то, что получилось. Что было и что стало - это «небо и земля».

Кстати, перед тем как на объекты пришли художники, там работали строители. Стены для мурал-арта должны быть хорошо подготовлены. Никаких швов, трещин, старой краски или отваливающейся штукатурки. Тщательная подготовка - залог того, что роспись получится качественной и будет жить долго, несмотря на капризы погоды.

Мурал - затратное удовольствие: подготовка поверхностей, хорошие, недешевые материалы в большом количестве, работа опытных художников. Кто-то скажет, мол, «навести красоту» могут школьники с баллончиками за 50 рублей. Увы, не могут. Не получится красоты. А то, что получится, вскоре облезет. В итоге образцы плохого вкуса лишь отвращают горожан от искусства улиц, которое так ярко сейчас развивается во всем мире, становясь «изюминками» городов.

«Гармония»

- Поэтому так важна партнерская поддержка в подобных проектах, - считает Алена Рубанова, директор молодежного центра «Новые имена» - организатора фестиваля «Крась!». - Она позволяет создавать качественный паблик-арт разных стилей, привлекая художников из профессионального сообщества, и не только из Красноярска. В итоге, чем выше уровень, тем больше понимания и доверия и тем лояльнее горожане к многогранному уличному искусству.

- Все художники, о которых мы сегодня говорим, действующие, с опытом, - рассказывает художник Юрий Аверин, куратор фестиваля уличного искусства «Крась!». - Если баскетболист тренируется один раз в неделю, то результатов не будет, в сборную его не возьмут. Так и с художником. Он должен работать постоянно. Мурал-арт - особенная история. Стена - не обычный холст. Нельзя взять эскиз и один в один перенести его на фасад пятиэтажки. Есть законы монументальной композиции. Большой объект требует особой техники, особых приемов, профессионализма и опыта.

- Красноярск - красивый город, и этот проект подчеркивает красоту и самобытность, - говорит Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала Сибирской генерирующей компании. - Авторы работ - сибиряки, и для СГК это дополнительный стимул поддержать фестиваль. Нам бы очень хотелось, чтобы Красноярск стал культурным центром. И все возможно. Недаром слоган города - «Красноярск - душа и сила Сибири». Сила Сибири - в ее промышленном потенциале, а душа, конечно, - в искусстве.

ЗНАЙ!

Центральные тепловые пункты (ЦТП) - это важные объекты теплосетевого хозяйства. С их помощью энергетики регулируют и равномерно распределяют между домами поступающее от ТЭЦ тепло.

Стало - ЦТП, Комсомольский прт-т, 13 «а». Лесной джаз

Справка «КП»

Фестиваль «Крась!» проводится в Красноярске с 2009 года. Общая площадь фестивальных работ за 13 лет - 5050 кв. метров.

Куратор: Юрий Аверин.

Проект-менеджер: Валерия Маношкина.

Организатор фестиваля - крупнейший в Красноярске молодёжный центр «Новые имена».

Фестиваль 2021 года - это монументальная композиция «Май-июнь» красноярских художников Ивана Усякина и Евгения Задорина на фасаде дома Якорный, 11 и четыре работы на стенах центральных тепловых пунктов в микрорайоне Северном.

Фото представлено фестивалем «Крась!» и СГК