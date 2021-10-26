Ослабла и только жалобно плакала: советский чемпион шагнул на тонкий лед, чтобы спасти тонущую косулю

Анатолий Филиппов из Якутии и спасенная им косуля. Фото: «Амма олоҕо».

Советский чемпион по боксу Анатолий Филиппов из Якутии стал героем соцсетей. 58-летний мужчина не побоялся шагнуть на тонкий лед реки Амга, чтобы спасти тонущую косулю. «Орел всегда орел! – восхитились его поступком пользователи. – Вы – человек с большим сердцем!».

Анатолий Филиппов – настоящая легенда Якутии. Победитель и призер чемпионатов СССР и Европы, а также Игр доброй воли 1990 года, участник Олимпиады в Барселоне, мастер спорта международного класса, он входил в топ-100 самых популярных боксеров СССР за всю историю этого вида спорта. Серьезно начав заниматься боксом лишь в 17, потом он много лет представлял сборную страны. При своем наилегчайшем весе правой выбивал больше 800 килограммов! На такое способен редкий тяжеловес.

Анатолий Филиппов был легендой советского бокса. Фото: портал "Новости Якутии".

"Орел - всегда орел!" - восхитились соцсети поступком чемпиона. Фото: портал "Новости Якутии".

Сейчас Анатолий Никитович на пенсии. Помогает четверым детям, а в Амгинский улус приехал в гости – проведать внучку. Вот и собрался с зятем, Александром Борохиным, на подледную рыбалку.

На фото - Анатолий Никитович вместе со своими близкими. Фото: «Амма олоҕо».

Лед на речке еще тонкий, еле-еле встал. Поэтому расположились не очень далеко от берега, там рядом станция юных натуралистов. Закинули удочки, потихоньку переговаривались. Вдруг смотрят – кто-то в воде, пригляделись: косуля!

- Она пыталась перебраться на другой берег, - рассказал Анатолий Филиппов местному изданию «Амма олоҕо». – Однако помешал сильный ветер. Тогда косуля поплыла обратно, но выбраться на берег не сумела.

Ради помощи животному спортсмен не побоялся шагнуть на тонкий лед. Фото: «Амма олоҕо».

По сути, беспомощное животное попало в ловушку. Студеная вода, ветер, косуля стремительно теряла силы. И что есть мочи, билась в ледяном крошеве, стараясь выползти на берег. Но острая кромка ломалась под ее весом. Бедняга слабела прямо на глазах. Смотреть на это равнодушно было невозможно.

И спортсмен вместе с товарищем кинулся на подмогу. Понятно, подходить близко к краю было опасно – можно ухнуть в воду. Тогда решили: пойдет Анатолий Никитович, он более легкий.

Из подручных средств соорудили петлю-аркан. И Филиппов двинулся по тонкому льду. Для страховки – вдруг «переправа» все-таки не выдержит – его перепоясали веревкой. Шаг, другой, третий, и вот он уже на месте.

От дикого испуга косуля уже не сопротивлялась. Она так ослабела и замерзла, что могла только плакать.

Анатолий накинул ей на шею аркан, ухватил покрепче за загривок и в несколько рывков вытянул бедолагу на лед. Не помешала даже крутившаяся под ногами собака.

Косуля очень ослабла и замерзла. Фото: «Амма олоҕо».

На берегу косулю стреножили и сразу же отнесли в тепло – благо, станция юннатов здесь совсем близко. Первым делом позвонили специалистам – в природоохранную инспекцию. А пока они ехали, решили не терять время, и сами оказали спасенной первую помощь. Хорошенько растерли, фактически сделали массаж.

Спасенное животное вылечили и отпустили на волю. Фото: «Амма олоҕо».

А после подключились инспектор Станислав Васильев и глава «Авиалесоохраны» Николай Захаров. Перенесли косулю в машину и отвезли к ветеринару Айнуру Григорьеву. Он поставил укрепляющую капельницу и сделал укол, ввел противовоспалительное лекарство. Вскоре стало понятно: будет жить! А, когда косуля окончательно окрепла, ее увезли в лес и отпустили на волю.

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