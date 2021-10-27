Последние новости Красноярска на 26 октября 2021: работа вузов в нерабочие дни, статистика привитых заболевших ковидом и претендентка на должность министра экономики края Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 26 октября 2021.

Как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года: какие уйдут на дистант, какие на каникулы

Стало известно, как будут работать вузы в Красноярске в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Некоторые учреждения уйдут на отдых, а какие-то – на дистант. Напомним, ранее минобр края рекомендовал школам уйти на каникулы, а детским садам – организовать дежурные группы. (подробнее)

Только 1 из 14 поступивших красноярцев с коронавирусом в больницу был привит

Всего 1 пациент из 14 поступивших с диагнозом коронавирус имеет прививку от ковида. Такую статистику приводит главный врач Красноярской Краевой больницы Егор Корчагин. По словам медика, от ковида ежедневно погибает около 35 человек в инфекционных стационарах – и это очень серьезная проблема. (подробнее)

Министром экономики и регионального развития Красноярского края может стать 34-летняя Анна Гарнец

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края может возглавить 34-летняя Анна Гарнец. Чиновница будет представлена на предстоящей сессии Законодательного Собрания в четверг, 28 октября. (подробнее)

В нацпарке «Красноярские столбы» медвежата и рысята попали в поле зрение фотоловушки

В национальном парке «Красноярские Столбы» фотоловушкам удалось заснять редкие кадры семейства краснокнижной рыси и выводка медвежат. Как рассказали в пресс-службе «Столбов», оба вида животных попадаются в поле зрения объектива нечасто. (подробнее)

Красноярская полиция ищет вандалов, изрисовавших исторические здания в центре города

В Красноярске полиция ищет вандалов, изрисовавших два исторических здания – на Мира,37 и Сурикова,12. Как сообщают в МВД, заявление о том, что неизвестные ночью «испачкали» здания поступило 26 октября. (подробнее)