Новый сертификат о вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: когда начнет действовать, как получить Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения РФ опубликовало новый сертификат о вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021. Рассказываем, когда он начнет действовать и как получить. Инструкция, как получить QR-код здесь. О пунктах вакцинации в Красноярске можно узнать по ссылке.

Когда начнет действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021

Новый стандарт начнет действовать с 8 ноября 2021 года. При этом вакцинированным и переболевшим ковидом до этой даты не нужно беспокоиться. Старый стандарт будет переоформлен на новый автоматически на Госуслугах до марта 2022 года. До этого времени спокойно можно пользоваться старым.

Как получить новый сертификат о вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021

Новый сертификат получат те, кто вакциировался или выздоровел до этой даты. Сертификат с QR-кодом появится в личном кабинете на портале Госуслуг в течение трех дней после прививок.

Как выглядит новый сертификат о вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Новый сертификат состоит из двух страниц. На первой странице в верхнем правом углу отведено место для QR-кода. Ниже будет указана личная информация вакцинированного (ФИО, дата рождения, место жительства и другое), а также дата проведения вакцинации, сведения о вакцине и медучреждение, где были поставлены прививки.

На второй странице – информация о медицинских противопоказаниях, а также о перенесенном заболевании с датами выявления диагноза, выздоровления и названия учреждения.

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