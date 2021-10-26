«Работа трудная и ответственная»: красноярские водители мусоровозов поделились секретами мастерства

В соревнованиях профмастерства приняли участие шесть экипажей по два водителя в каждом от четырех региональных операторов Фото: ИВАНОВА Диана

Ежегодно в последнее воскресенье октября все автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. Для водителей мусоровозов этот день особый – можно напомнить о значимости своей профессии и заодно показать свои умения. А они действительно ювелирные: каждый день им приходится вывозить отходы из узких дворов, плотно запаркованных машинами. По случаю Дня автомобилиста самых лучших решили наградить, но сначала проверить, соответствуют ли они этому статусу. Желающих доказать свое мастерство в честной борьбе пригласили на профессиональный конкурс.

Министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых Фото: ИВАНОВА Диана

–У нас собрались команды четырех региональных операторов, показывающие как они перемещаются как по городу Красноярску, так и в других населенных пунктах, где как мне рассказывают, ситуация не лучше – отметил министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых.

Рассчитываешь до миллиметра

В соревнованиях профмастерства приняли участие шесть экипажей по два водителя в каждом от четырех региональных операторов. Левобережный региональный оператор выставил сразу три экипажа. На первых двух этапах участники конкурса освежили в памяти свои знания ПДД, ответили на вопросы экологического теста.

Генеральный директор Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов Фото: ИВАНОВА Диана

– Работа водителя мусоровоза очень ответственная, – говорит генеральный директор Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов. – В условиях большого города, где постоянные пробки и автомобилисты не всегда соблюдают правила парковки, перекрывая подъезды к контейнерным площадкам, мастерство водителей должно быть на высоте. Кроме того, водитель должен разбираться в видах отходов – что можно, а что нельзя загружать в мусоровоз.

Заключительный этап состязаний – «полевой»: скоростное маневрирование на мусоровозе. Каждому водителю нужно было пройти сложную полосу препятствий – «змейку» передним и задним ходом, круговое движение в узком коридоре, загрузку мусора на контейнерной площадке. Причем все это не на своей привычной машине, и в рамках ограниченного времени.

Круговое движение в узком коридоре Фото: ИВАНОВА Диана

– На преодоление препятствий каждому участнику отводится 20 минут, справились быстрее – дополнительные баллы, совершили ошибку – минус баллы, – рассказывает судья соревнований Станислав Шалимов. – Все участники конкурса в равных условиях. Для прохождения испытания мы предоставляем им одну машину. Конечно, на своих машинах они привыкли работать, чувствуют габариты, справляются с легкостью. А тут машина незнакомая, значит, нужно показать все, что ты умеешь.

Мусоровоз проходит препятствие "змейка" Фото: ИВАНОВА Диана

Первым на трассу вышел водитель от левобережного регионального оператора (компания-перевозчик «Бытовик») Сергей Марченко. После заезда он оценил свое выступление и рассказал о сложностях профессии:

– Бояться – особо не боялся. Все препятствия – обычное дело, каждый день их преодолеваем. «Змейка» самое легкое из заданий. Немного не рассчитал скорость при прохождении кругового движения: разогнался, зашел слишком резко на второй передаче, а надо было на первой, помягче. Ну и при работе с захватом контейнера сложно было: первый раз работал с такой установкой, переживал за это испытание.

Водители-участники соревнований внимательно наблюдают за выступлением соперников Фото: ИВАНОВА Диана

Перед ответом на вопрос «Насколько трудно работать водителем мусоровоза?» Сергей немного задумывается:

– Вам честно сказать? Очень тяжело. Не только физически, но и морально. Чувствуешь большую ответственность. Нужно быть предельно внимательным – заезжаешь во двор, там бегают дети, еще и между машинами надо лавировать, ничего не поцарапать, не задеть. Рассчитываешь буквально миллиметры. После себя нужно оставить чистую площадку, чтобы не было жалоб на тебя, претензий к компании. Чаще всего, конечно, слышишь удивление от людей: «Ребята, как вы вообще справляетесь?». Но есть и те, кто не понимает размеров наших машин. Припаркуются, оставят маленький проезд и спрашивают: «А что вы тут не проедете?».

Встреча поколений: старый и новый мусоровозы Фото: ИВАНОВА Диана

Как признался Сергей, победа для него не главное: «Важнее участие. Хочется показать, на что ты способен. И донести до людей идею, что наша профессия сложная и достойна уважения»

Представители перевозчиков «Красноярской рециклинговой компании» заняли первые места в двух номинациях из трех: «Скоростное маневрирование» и «Водитель автомобиля».