Откровения туристов: 10 типов авиапассажиров, которые всех бесят

Красноярцы рассказали, какие привычки авиапассажиров их раздражают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Я лечу, ногами молочу! Помните рекламу, где ребенок в самолете упоенно лупит по креслу впереди? А родителям хоть бы что: закатывают глаза и отворачиваются. В финале сезона отпусков мы собрали для вас топ-10 типов авиапассажиров, которые всех бесят (основано на личном опыте и интервьюерах-знакомых).

Неволшебный пендель

«Колотун» ногами по креслу впереди. Парадокс, но чаще таким грешат не габаритные дяди и тети, которые не помещаются в скромных размеров кресла. А одуревшие от скуки дети, когда родители их не занимают, или подростки. И – как ни странно – дамочки бальзаковского возраста. Не весомые, а вполне себе субтильные. Что ими движет, история умалчивает. Любопытно, ни вежливые увещевания: «Пожалуйста, не трогайте мое кресло (успокойте ребенка)», ни скандалы «Щас ты у меня вылетишь в иллюминатор!» не работают. Безудержный живчик за несколько часов испинает спину так, что мало не покажется. И да он (или родители) искренне не понимают: «А чо такова?».

Столиком по нервам

Любитель по сто раз за полет без причины открывать и закрывать складной столик. Понятно, от такого бурного натиска переднее кресло (заодно с соседом) изрядно штормит. Но кого это вообще волнует? Кстати, про столики. Некоторые родители, летящие с младенцами, меняют им памперсы именно здесь. Так что не лишним будет пройтись по многострадальным конструкциям влажной салфеткой. Опять же – пандемию, увы, никто не отменял.

В самолете всегда найдется тот, кому не повезет с соседом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бла-бла-бла, уноси готовенького

Еще одна «тяжелая» категория авиапассажиров – громкоговорители. Правила поведения в общественном месте? Не, мы не в курсе. На людях желательно понижать голос? Да вы о чем? Лучше послушайте, как баба Катя солит барабульку или отчего полвека назад окривел деда Петя! Такие моментально завязывают знакомства и, без труда перекрикивая шум двигателей, бодро вещают всему салону о насущном. Так что к концу полета вы знаете о них больше, чем о героях любимого сериала.

Сияй везде!

Следующие – светлячки. На ночных рейсах, когда гасят свет, и пытаешься поспать (а в самолете это дело, вестимо, труднодостижимое), ВСЕГДА найдется тот, кто включит фонарик телефона. За какой тайной надобностью? Людям, которым бьет по глазам резкий луч, остается только догадываться. Ну – или натягивать маску для сна.

Планета без наушников

Другая беда – пассажиры с гаджетами, играющие в «стрелялки» (слушающие музыку или смотрящие фильмы) – С ВНЕШНИМ ЗВУКОМ. Так, что несколько соседних рядов поневоле оказываются «соучастниками». Час-другой, только и слышно «тыц-тыц». Тут уж намекай не намекай, в ответ все равно получишь стеклянный взгляд. Да, наушники на их планете, похоже, пока не изобрели. На ребенка еще можно воздействовать через родителей. А если это взрослый, призывы к звуковой гигиене не работают. Ему и так нормально. А вам нет? Так это не его проблемы!

Какой бы ни попался сосед, лететь все равно нужно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Малыш-одиночка

А такое вы видели: ребенок лет 3-5 слоняется по проходу, пока родители заняты чем-то своим? Мать увлеченно болтает с соседкой, отец залипает в телефоне, а чадо без присмотра. И часто без обуви тоже, в одних колготках и майке. Путается под ногами у бортпроводников, строит глазки пассажирам. Словом, пытается себя развлечь… Тем временем у предков продолжается отпуск (в том числе, и от ребенка).

Королевство мало

Сколько раз было: берешь в салон строго 5-килограммовый рюкзак или сумку. Проверишь его по весу и росту – чтобы влезал в калибратор. А кто-то умудряется ни в чем себе не отказывать. И забивает все верхние полки своим скарбом. В итоге шляпа, летящая домой из отпуска, превращается в блин, не пережив напора мешков из дьютика. А ты как обычно – «хлопай ресницами и взлетай». Не внушения же им делать!

Прыг в проход

А вот загадка из категории вечных: что заставляет некоторых вскакивать с места, едва самолет коснется земли? Зачем выстраиваться в проходах – чтобы прождать еще минут 15-20, но уже на ногах? Зато, когда самолет прекратит движение, тем, кто остался на месте, так просто не выбраться. Сначала пропусти всю толпу, а потом сможешь достать сумку с верхней полки и затрусить к трапу. Или, может, надо было срываться с мест, как все остальные? Однако вопрос.

Настроишься было отдохнуть в полете, а зря! Фото: Мария ЛЕНЦ

Расшевелит любого

Тоже интересно: пандемия, социальная дистанция, все должны сидеть в масках. И тут к соседке подплывает ее подружка (их рассадили), опирается на твое кресло у прохода и начинает щебетать. Сиденье раскачивается, нервы начинают позванивать, а дива все не умолкает. Как вариант – это может быть товарищ с коньяком в бутылке из-под Кока-Колы, тоже наблюдали. Тогда совсем плохо, этого не проймешь ничем. А наша мадам – после прозрачных намеков – представьте, извинилась и отбыла по месту, указанному на билете.

«Пути – выпути!»

Есть еще такая тема: стюардессы начинают развозить еду или напитки. Тележка плотно перегораживает проход – мимо не протиснешься. И тут же обнаруживается такая категория граждан, которым до зарезу надо на ту сторону - зла. Срочно-обморочно, безотлагательно. В туалет, на свое место, куда угодно. Главное – ну вот прямо сейчас. И бедной бортпроводнице приходится пятиться назад с тяжеленной тележкой, чтобы неугомонный пассажир попал-таки, куда так рвался.

Летишь? Подумай не только о своем комфорте, призывают пассажиры. Фото: Мария ЛЕНЦ

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