КРЯКК-2021: ТОП-5 событий, которые нельзя пропустить

Тема КРЯКК-2021 – «Мужское и Женское»

Пройдя в прошлом году в онлайновом режиме, Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК-2021) — один из главных проектов Благотворительного Фонда Михаила Прохорова — возвращается в оффлайн. Публикуем ТОП-5 событий, которые нельзя пропустить.

Накопившаяся за время пропуска энергия трансформировалась в три сотни мероприятий на пяти сценах, мощную выставочную и параллельную программу и три стендовых павильона, где можно купить последние книжные новинки по издательским ценам. Все это ждет красноярцев и гостей города с 3 по 7 ноября.

Встречи с авторами

Это те события, которые ни с чем не сравнимы – пообщаться с авторами любимых книг удается нечасто.

Литературным хедлайнером выставки станет Марина Степнова. Автор романа «Женщины Лазаря» представит свой последний роман «Сад» — о том, как трудно быть свободным в несвободном мире. С презентациями новых книг также приедут Оксана Васякина («Рана»), Валерий Панюшкин («Девочка, которая выжила»), Яна Вагнер («Кто не спрятался»), Александра Маринина, Татьяна Устинова и многие другие.

Дебаты литературной премии «НОС».

Они традиционно пройдут в первый день работы КРЯКК. И зрители смогут понаблюдать, как жюри выбирает лучших. Для читателей шорт-листы литературных премий еще и ориентир для чтения!

Кинопрограмма

«Молодые взрослые» очень обширная, советуем обратить внимание на новый формат, кинодейтинг — быстрые свидания на кинотематику, а ведущими станут писатели Линор Горалик, Валерий Печейкин, издатель и соучредитель Фонда Михаила Прохорова Ирина Прохорова. Будет работать барная зона!

- Частью большой программы «Мода» станет флэшмоб «Мой дорогой свитер» - нужно прийти в свитере и рассказать его историю! А она может быть уникальной! А еще будет выставка-исследование и вербатим, посвященные свитеру.

- Читки пьес. Тем, кто любит этот формат, сообщаем, они будут проходить ежедневно в 17-18 часов.

Подробную информацию о ярмарке можно найти на сайте kryakk.ru.com, в социальных сетях Фонда Михаила Прохорова.

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

3-7 ноября

Вход свободный.

Гастроли ноября

Скандал заказывали? 16+

В главной роли Георгий Дронов

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

2 ноября, 19.00

Билеты 800-2400 рублей.

Театр кошек Владимира Куклачева: Щелкунчик и кошки 0+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

3 ноября, 18.30

Билеты 700-1600 рублей, дети до 3 лет бесплатно (обязательно свидетельство о рождении)

Снежное шоу Славы Полунина 6+

Снежное шоу

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

4 и 5 ноября, 15.00, 19.00

6 и 7 ноября, 14.00, 18.00

Билеты 1200-7000 рублей.

Шоу «Дамские угодники» 16+

ДК комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

4 ноября, 18.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Пелагея 6+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

6 ноября, 18.00

Билеты 1800-5000 рублей.

Floyd Universe: Symphony tribute show 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

8 ноября, 19.00

Билеты 1000-3200 рублей.

Группа «Чайф» 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

9 ноября, 19.00

Билеты 1600-4200 рублей.

Кадриль 12+

В ролях Валерий Гаркалин, Даниил Спиваковский, Алёна Яковлева, Ольга Прокофьева, Татьяна Яковенко

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

10 ноября, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

ROCKCELLOS: мировые рок-хиты на виолончелях 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

10 ноября, 19.00

Билеты 1400-3600 рублей.

Ярослав Сумишевский 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

11 ноября, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

«Вивальди-оркестр» Светланы Безродной 12+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

12 ноября, 19.00

Билеты 1000-2800 рублей.

Александр Розенбаум 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

12 ноября, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Алексей Брянцев 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

13 ноября, 18.00

Билеты 3000-4000 рублей.

RENE DE LA GARDE (Франция) 12+

ДК Комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

13 ноября, 18.00

Билеты 1000—3000 рублей.

Stand Up: Андрей Бебуришвили 18+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

15 ноября, 19.00

Билеты 900-3300 рублей.

Концерт "Алексея Айги и Ансамбль 4'33"" 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

15 ноября, 19.00

Билеты 500—1200 рублей.

Театр «Красный факел»: Три сестры 16+

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

16 ноября, 19.00

17 ноября, 19.00

Билеты 1300-2000 рублей.

Мартин Альварадо - "Голос Буэнос-Айреса" и "Виртуозы Красноярска" Танго de Amor 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

17 ноября, 19.00

Билеты 400—1300 рублей.

Шоу Трёх Роялей Bel Suono 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

19 ноября, 19.00

Билеты 1800—4700 рублей.

Филипп Киркоров 6+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

19 ноября, 19.00

Билеты 3000-10000 рублей.

Петр Дранга 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

21 ноября, 19.00

Билеты 800-2800 рублей.

Сергей Волчков 6+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

21 ноября, 19.00

Билеты 1000-2800 рублей.

Театр на Таганке: Lё Тартюф. Комедия 18+

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

21 ноября, 18.00

Билеты 1800-2500 рублей.

Авантюристы поневоле 16+

В ролях Павел Прилучный, Раиса Рязанова/Татьяна Агафонова, Алексей Коряков, Елена Чарквиани, Павел Гайдученко

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

22 ноября, 19.00

Билеты 1600-4500 рублей.

Марина Девятова 6+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

23 ноября, 19.00

Билеты 1800-3000 рублей.

Хабиб 16+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

24 ноября, 19.00

Билеты 1800-4000 рублей.

Группа «Пикник» 16+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

25 ноября, 19.00

Билеты 1600-3300 рублей.

Счастье у каждого свое 16+

В ролях Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка, Алексей Демидов

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

26 ноября, 19.00

Билеты 1400-3800 рублей.

Жека 12+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

27 ноября, 19.00

Билеты 900-3000 рублей.

Stand Up: Дмитрий Романов 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

28 ноября, 20.00

Билеты 1500-2500 рублей.

Куда еще пойти

Дни польского кино 18+

В программе представлены яркие фестивальные хиты, снятые за несколько последних лет польскими режиссерами. Все показы представит киновед, кандидат философских наук Денис Вирен.

27 октября вниманию зрителя будет представлена анимационная картина «Убей это и покинь город». Спасаясь от отчаяния после потери дорогих людей, главный герой погружается в мир воспоминаний, снов и фантазий.

Вечер продолжит документальный фильм «Уроки любви». Свободолюбивая 69-летняя Йола после побега из семейного кошмара с головой окунается в новый роман. Драма развивается, когда консервативные представители ее поколения пытаются оправдать жестокого мужа.

28 октября - драматическая комедия «Снега больше не будет». Женя получил особые способности после аварии в Чернобыле. Он успешный массажист, который лечит не только тело, но и душу. Богатые клиенты доверяют ему свои тревоги, переживания и сокровенные секреты.

Закрывают Дни польского кино чаяния инстаграм-блогера Сильвии Заяц в фильме «ЗОЖ». В сети ее боготворят, но в жизни девушка одинока. Она записывает личный ролик и признается, что у нее нет парня. Вскоре у Сильвии появляется сталкер.

Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Вход на сеансы свободный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дома кино.