Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 октября 2021 12:42

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021: скончались еще 23 человека, заболел 581

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021: скончались еще 23 человека, заболел 581

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021: скончались еще 23 человека, заболел 581

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021. От болезни скончались еще 23 человека, заболел 581, выздоровело 458 красноярцев.

С начала пандемии число случаев заболевания ковидом составило 127 360. Число летальных случаев – 6 388. Число случаев выздоровления – 112 390. На 25 октября в Красноярском крае 14 970 активных случаев заражения коронавирусом. Тем прироста заболеваемости за сутки – 0,5%.

Больше всего случаев заражения 25 октября 2021 года в следующих городах Красноярского края:

- Красноярск – 123 случая;

- Минусинск – 34 случая;

- Ачинск и Назарово – по 29 случаев;

- Канск – 28 случаев;

- Богучанский район – 24 случая.

В Роспотребнадзоре Красноярского края сообщают, что под меднаблюдением на дому находится 39 509 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 602 человека. Снято с меднаблюдения за последние сутки – 2 883. Проведено тестов на коронавирус всего 3 908 582, из них за последние сутки 6 888.

Коронавирус Covid-19Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ