Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021: скончались еще 23 человека, заболел 581 Фото: Мария ЛЕНЦ

Зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом в Красноярском крае 25 октября 2021. От болезни скончались еще 23 человека, заболел 581, выздоровело 458 красноярцев.

С начала пандемии число случаев заболевания ковидом составило 127 360. Число летальных случаев – 6 388. Число случаев выздоровления – 112 390. На 25 октября в Красноярском крае 14 970 активных случаев заражения коронавирусом. Тем прироста заболеваемости за сутки – 0,5%.

Больше всего случаев заражения 25 октября 2021 года в следующих городах Красноярского края:

- Красноярск – 123 случая;

- Минусинск – 34 случая;

- Ачинск и Назарово – по 29 случаев;

- Канск – 28 случаев;

- Богучанский район – 24 случая.

В Роспотребнадзоре Красноярского края сообщают, что под меднаблюдением на дому находится 39 509 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 602 человека. Снято с меднаблюдения за последние сутки – 2 883. Проведено тестов на коронавирус всего 3 908 582, из них за последние сутки 6 888.