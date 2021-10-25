Алексей Серебряков, Анна и Надежда Михалковы, Александр Яценко, Мария Шумакова, Семён Трескунов и другие звезды на церемонии закрытия Фестиваля уличного кино

Были подведены итоги голосования и названы имена авторов фильма-победителя, которые получили главный приз — 1 500 000 рублей на девелопмент собственного полнометражного фильма.

Гостями торжественного вечера стали многие известные деятели кино: Алексей Серебряков, Анна и Надежда Михалковы, Александр Яценко, Александра Ревенко, Мария Шумакова, Семён Трескунов, Дарья Екамасова, Александр Робак, Наталья Мещанинова и Степан Девонин, Анна Банщикова, Иван Добронравов, Аксинья Гог, Анна Чурина, Алёна Чехова, Никита Карцев, Оксана Карас, Максим Муссель, Наталья Москальонова, а также представители СМИ и кинокритики, которые первыми смогли узнать имя победителя.

Зрительское голосование за звание лучшей картины Фестиваля проходило по всей стране. Фестиваль уличного кино начался в Москве в июне 2021 года и проходил более чем в 1000 населенных пунктов России на протяжении четырех месяцев. В Красноярске показы прошли 2 и 3 октября в Каменке.

В основную конкурсную программу смотра вошли 9 короткометражных фильмов, роли в которых исполнили Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Владимир Вдовиченков и другие актеры российского кино. Лауреатом Фестиваля уличного кино стала картина «Легкий способ бросить курить»: режиссеры — Алексей Кузмин-Тарасов и Анна Колчина, автор сценария — Дарья Воротынцева. Главные роли в фильме исполнили Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Григорий Верник, Раиса Рязанова, Агриппина Стеклова. Победители получили главный приз в размере 1 500 000 рублей.

В тройке лидеров по итогам зрительского голосования также оказались ленты «Чернильное море» (режиссер и автор сценария — Иван Соснин) и «Варя» с Варварой Шмыковой в главной роли (режиссер — Ника Горбушина, авторы сценария — Ника Горбушина и Аксинья Борисова).

Фильмом закрытия Фестиваля уличного кино стала картина «Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова, представленная онлайн-кинотеатром KION.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION: «Фестиваль уличного кино — это всегда поиск новоформатного оригинального контента в масштабе более чем 1000 показов по всей стране. Наше сотрудничество с Фестивалем реализует глобальную цель: знакомство зрителей из самых разных уголков России с авторским кино и молодыми талантами как офлайн, так и онлайн — все фильмы программы Фестиваля уличного кино будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Мы рады вновь огласить имена победителей данного Фестиваля, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Ежегодно это событие создает сильное комьюнити зрителей с хорошим вкусом и интересом к авторским фильмам и аккумулирует сообщество производителей кино по всей стране».

Фестиваль уличного кино существует с 2014 года и проводится ежегодно. Его основная миссия — познакомить широкую аудиторию с лучшими короткометражными фильмами российских режиссеров. За 8 лет в Фестивале приняли участие более 3 миллионов человек из 67 стран мира. В 2021 году состоялось почти 2000 показов более чем в 1000 населенных пунктов страны. В будущем Фестиваль планирует расти дальше.

«Всё вокруг поменялось, и Фестиваль тоже. Стадионные мероприятия на десятки тысяч зрителей остались в прошлом, зато стало больше камерных и очень атмосферных показов. Спасибо нашим зрителям, что восьмой год приходят посмотреть и проголосовать за лучшие российские короткометражки. Я рассчитываю, что в следующем году границы откроются, и нашу программу посмотрят еще и на улицах Европы и Америки. А пока приглашаем всех желающих отправлять заявки на следующий год», — поделился генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков.

Все фильмы программы Фестиваля уличного кино 2021 года можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

Подать заявку на участие в Фестивале уличного кино 2022 года, а также познакомиться с итогами показов этого года можно на сайте проекта.