Таких масштабов на Севере еще не было: в Красноярске обсудили программу социально-экономического развития Норильска

В Красноярске обсудили программу социально-экономического развития Норильска. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

О программе комплексного социально-экономического развития Норильска заговорили в начале текущего года. Но пока шло формирование плана, сложно было судить о его масштабах. Наконец, согласование подходит к концу, и он фактически готов к реализации. Делегация из Норильска приехала в Красноярск, чтобы вместе с правительством края встретиться с представителями строительной отрасли и презентовать подробности будущей реновации Норильска.

По мере того, как норильчане показывали и рассказывали, каким они видят свой город к 2035 году – столетнему юбилею с момента основания – все четче обрисовывалась грандиозность предстоящего исторического события: такой стройки Заполярье еще не видело!

Цена вопроса – 120 миллиардов рублей

Напомним, что в феврале этого года было подписано соглашение, которое и стало отправной точкой для будущих перемен. Стороны договора – Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, компания «Норникель», правительство Красноярского края и город Норильск.

Документ предполагает выделение инвестиций до 2035 года в размере 120 миллиардов рублей. Основную нагрузку берет на себя градообразующее предприятие «Норникель» - более 81 миллиарда рублей, 24 миллиарда – доля федерального бюджета, 14,8 миллиарда – средства консолидированного бюджета края.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Сергей Ткаченко, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов:

- Компания была свидетелем, как администрация города совместно с Агентством развития Норильска на протяжении значительного времени проводили опросы среди населения. Приняли участие более 4 тысяч человек, сформировалась огромная база пожеланий горожан. Потом эти пожелания согласовывались с мнением экспертов из разных городов – строителей, архитекторов. Так и родился большой комплексный план по развитию Норильска до 2035 года.

Таким образом, определились основные направления программы – реконструкция и возведение жилья и объектов социальной сферы, модернизация коммунального оборудования, переселение жителей Севера в южные регионы. План разбит на две части: краткосрочная перспектива на 2021-24 годы и дальнесрочная на 2025 – 35 годы. Основная часть работ приходится на второй период.

И сносить, и строить

Профессиональному сообществу строителей представили подробную программу реновации. Большая часть усилий будет направлена на решение жилищного вопроса. Так, планируется снести 45 домов и построить более 80. Причем на Центральный район приходится возведение только 2 девятиэтажек на 184 квартиры, которые появятся к концу 2024 года на улице 50 лет Октября на средства «Норникеля» (1,96 миллиарда рублей).

Исторический облик Норильска будет сохранен Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Основной акцент делается на два района, Талнах и Оганер. Рудники в окрестностях Талнаха – основная сырьевая база Заполярного филиала компании, в самом районе живут более 47 тысяч человек. Здесь снесут 10 ветхих домов (3,29 миллиарда) и построят 31 новый дом малой и средней этажности (9,01 миллиарда).

Что касается Оганера (он находится в 8 километрах от Центрального района), когда-то здесь собирались реализовать эксперименты по новейшему строительству в условиях вечной мерзлоты и заселить до 100 тысяч человек. Но в начале 90-х все остановилось. Сейчас население Оганера составляет всего 7 тысяч. Можно сказать, реновация здесь уже началась: в апреле этого года снесли подчистую 10 недостроев советской эпохи. До 2024 года здесь возведут 3 новых дома (1,47 миллиардов) и затем до 2035 года – еще 32 дома (48,03 миллиарда).

Также идет подготовка к реконструкции сталинских домов. Это – история Норильска, от которой нельзя отказываться. Кстати, здесь даже строительство новой гимназии на месте самой первой городской школы планируют в стиле архитектуры 50-х годов, с повторением фасада оригинала.

Из социальных объектов нужно отметить строительство школы в Центральном районе на 1100 учащихся, двух детских садов в Оганере и Кайеркане, поликлиники в Талнахе на 1000 посещений в смену. И наверняка список будет пополняться, краевые власти уже сейчас говорят об этом. Добавим, что на всех объектах предусмотрено благоустройство прилегающих территорий плюс дополнительно 9 общественных пространств.

Город избавят от всех недостроев Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Важная часть реновации города – модернизация ЖКХ: восстановление инженерной и коммунальной инфраструктуры города - реконструкция и капремонт свыше 660 километров сетей коллекторного хозяйства и более 250 километров энергосетей.

Одна из причин потерь жилого фонда – растепление грунтов под зданиями. Поэтому отдельной строкой в план занесена термостабилизация грунтов под 51 многоквартирным домом.

В это сложно поверить, но из-за малоснежных зим и аномальной (для заполярья) жары летом река Норильская периодически мелеет. Как это было минувшим летом. Это создает угрозу безопасности и городу, и работе производства. В связи с этим в комплексный план социально-экономического развития заложено строительство гидротехнического сооружения для создания запасов воды, стоимость по смете – 12 миллиардов рублей, включая проектную документацию. Также в рамках обеспечения безопасности в Оганере возведут новое здание пожарного депо.

Наконец, последний важный пункт - реализация программы переселения жителей Норильска и Дудинки в южные регионы России. В рамках плана до 2024 года переехать смогут 1860 семей.

Краевая кооперация

Таковы основные пункты комплексного плана социально-экономического развития, которые презентовали представителям строительного рынка. Зачем? На этот вопрос ответил глава Норильска Дмитрий Карасев:

- Находясь на территории Красноярского края, мы хотим привлечь краевых подрядчиков, которые имеют здесь свои мощности, кадровые ресурсы, механизмы и которым будет проще реализовывать наши планы. Наше общение не ограничивается Красноярском и краем, мы приглашаем всех, со многими уже встречались, но свои – в приоритете.

Важная часть реновации города – модернизация ЖКХ Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Его поддержал заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев:

- Это определенный вызов и для «Норникеля», и для города, и для края. Краевая власть заинтересована, чтобы реализация планов состоялась в запланированные сроки. А лучше, чтобы в них принимали участие краевые компании-подрядчики. Для нас важны вопросы региональной кооперации.

На встречу пришли не только строители, но и производители строительных материалов, архитекторы, другие заинтересованные специалисты. Например, представители науки заявили: не сбрасывайте нас со счетов – мы готовы принять участие, например, там, где нужно заниматься изысканиями или растеплением грунтов. То есть СФУ и Заполярный университет намерены подключиться.

Андрей Тихонов, руководитель ГК «Готика»:

- У нашей компании нет опыта работы на Крайнем Севере. Мы все время работали в Красноярске. Но если говорить от имени строительного пула Красноярска, у нас немало предприятий, которые имеют опыт, могут и хотят работать в Норильске. Строительный рынок краевого центра достаточно плотный, поэтому желание у подрядчиков выйти на новые площадки есть.

Одна из причин потерь жилого фонда – растепление грунтов под зданиями Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Трудности – будут, но нерешаемых проблем нет

На Север нужно ехать осознанно, зная обо всех возможных трудностях. Чтобы потом не идти на попятную. Потенциальным подрядчиками сразу рассказывают, как будет поставлен процесс.

Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края:

- Прежде, чем говорить об особых требованиях к строительству, сначала остановимся на исходных данных. Жилищное строительство в Норильске в последние 30 лет не осуществлялось. Соответственно, базы строительной индустрии нет, людских ресурсов для строительной отрасли нет. Все материалы нужно везти в короткий период навигации. Людей, которых придется приглашать на работу, нужно размещать и кормить. Сам по себе проект масштабный, объемы серьезные. Чтобы не было сбоев в процессе реализации, нужно договариваться заранее и на берегу. Сегодняшняя встреча организована, чтобы заинтересованные стороны – «Норникель», администрация города и край – задали друг другу вопросы и договорились о принципах взаимодействия. И тогда будет проще реализовывать те масштабные планы, которые мы ставим.

Презентация плана была содержательной, однако строители задали ряд дополнительных вопросов по существу. Например, логистика. Доставлять материалы, технику и прочие необходимые грузы в Норильск можно только по воде. Енисейское речное пароходство, которое входит в структуру «Норникеля», свою задачу понимает. К тому же «Норникель» зафрахтовал весь северный грузовой флот на ближайшие годы.

Большая нагрузка ляжет на Дудинский морской порт. Фото: «Норникель»

Большая нагрузка ляжет на Дудинский морской порт, уже этим летом в Норильск пришло большое количество грузов, в том числе различной спецтехники. «Норникель» ведь перед большой стройкой затеял большую уборку, чтобы очистить территорию от промышленного мусора. Но там тоже готовятся: этим летом поступили два уникальных портовых крана на пневмоколесном ходу.

По мнению руководителя «Готики» Андрея Тихонова, все материалы привезти в Норильск невозможно, наверняка что-то придется производить на месте. Или же организовывать производства на юге края рядом с логистическими центрами, в нашем случае с речными портами в Красноярске, Лесосибирске, Енисейске.

Подводя итоги, можем сказать, что реновация Норильска даст положительный совокупный эффект для разных отраслей экономики всего края. Но что-то подсказывает, что это будет не финал. Как в пословице – главное начать, а там и другие подтянутся. Север Красноярского края богат ресурсами, у него далеко идущие перспективы. После запуска реновации Норильск станет интересен жителям России, они наверняка захотят переехать сюда.