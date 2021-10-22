Журналисты из городов Сибири посмотрели, как работают инвестиции СГК в Красноярске

Они побеседовали с руководителями СГК об инвестиционных проектах и прошлись по предприятию, которое с 2018 года ведет глубокую модернизацию основного и экологического оборудования.

Утро у прибывших в Красноярск со всей Сибири журналистов началось с производственной экскурсии по Красноярской ТЭЦ-1, где сейчас идет большая модернизация: к 2024 году на станции появится 14 новых электрофильтров, 2 котла и 2 турбины.

Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин рассказал, зачем пришлось взрывать старые трубы на ТЭЦ

Гостей, прибывших в Красноярск в период неблагоприятных метеоусловий, больше всего интересовали экологические аспекты: как расположена станция относительно розы ветров, чем новые электрофильтры отличаются от действующих батарейных циклонных уловителей, как работает онлайн-система контроля выбросов и почему высокая труба лучше низкой.

К окончанию 2021 года на Красноярской ТЭЦ-1 должны заработать 5 новых электрофильтров. Сейчас действуют два

Заинтересовала журналистов и система онлайн-мониторинга выбросов: по закону такое оборудование в ближайшие годы должно появиться на всех крупных промышленных объектах. Красноярские ТЭЦ, внедрив эту технологию, стали пионерами среди станций СГК. В планах компании — распространить этот опыт и на другие предприятия.

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