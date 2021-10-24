Погода в Красноярске на неделю 25-29 октября 2021 года: потепление, дождь и сильный ветер Фото: ИВАНОВА Диана

После небольшого похолодания на выходных, в будние дни в Красноярске вновь потеплеет. Однако, как сообщает Гидрометцентр, ожидается ветреная погода с дождями. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на неделю 25-29 октября 2021.

По прогнозу синоптиков, в понедельник днем будет +9 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ожидается сильный ветер с порывами от 7 до 18 м/с. Ночью похолодает до +2 градусов. Ветер немного стихнет – до 4-8 метров в секунду.

Во вторник дневная температура поднимется до +10 градусов. Осадков не будет, хотя ожидается облачная погода. Ветер немного стихнет, порывы – 3-7 м/с. Ночью температура опустится до +2 градусов, без осадков. Ветер же усилится – от 4 до 8 м/с.

Среда ожидается самым теплым днем. Температура поднимется до +11 градусов. Синоптики обещают облачную погоду без осадков, но с сильным ветром – от 5 до 10 метров в секунду. Ночью же будет резкое похолодание – до -1 градуса и снег с дождем.

В четверг днем потеплеет лишь до +6 градусов. Зато впервые за неделю выглянет солнце. Ветер же усилится – 5-13 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до -3 градусов и снег.

В пятницу дневная температура составит +5 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер ослабнет до 4 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с. Ночью похолодает до -2 градусов.