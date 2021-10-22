В Красноярском крае высажено 632 тысячи новых деревьев

В этом году компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» впервые провела восстановление лесов в Красноярском крае. Высадка уже завершена и можно подвести итоги. А итоги таковы: 632 тысячи саженцев ели и сосны обыкновенной на площади более 500 га. Для понимания, это более 650 футбольных полей. Но самый важный итог- нефтяники продолжат мероприятия по лесовосстановлению, отныне они станут ежегодными

В этом году высадка и посев проводились на территориях Абанского, Богучанского, Кизирского, Хребтовского и Гремучинского лесничеств Красноярского края. Участки были определены совместно с Министерством лесного хозяйства и лесничествами Красноярского края.

Для того, чтобы все саженцы прижились, было важно выбрать здоровый посадочный материал и посадить растения с соблюдением всех правил агротехники. И чем меньше растение по размеру, тем быстрее оно приживется на новом месте. Поэтому для посадки выбрали 15-сантиметровые саженцы, выращенные в питомниках. А к месту высадки этих малышей доставили в специальных контейнерах, чтобы избежать повреждения или пересыхания корней. Ель и сосна сибирская также выбраны неслучайно - именно они составляют основу тайги Восточной Сибири, роль которой в сохранении экологического баланса планеты трудно переоценить.

Напомним, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» реализует целый комплекс природоохранных мер, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, в том числе рациональное использование попутного нефтяного газа, повышение надежности трубопроводов, восполнение водных биоресурсов. Так, за последние пять лет предприятие выпустило в Енисей более миллиона мальков ценных пород рыб.

Наша справка

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» - совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпром нефть». Владеет лицензиями на право геологического изучения, разведки и добычи в пределах Куюмбинского, Терско-Камовского, Кординского, Абракупчинского лицензионных участков, а также лицензией на право геологического изучения Подпорожного лицензионного участка, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.