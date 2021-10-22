Как будут работать QR-коды в Красноярском крае 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 ноября 2021 года в Красноярском крае начнет работать система QR-кодов. Места массовых скоплений людей: театры, концертные залы, кинотеатры, а также культурные и спортивные мероприятия будут открыты только для имеющих сертификат переболевшего или вакцинированного, а также у тех, у кого есть медотвод, но это неточно. Рассказываем, как будут работать QR-коды в Красноярском крае 2021.

Чтобы попасть на мероприятие или в определенное учреждение необходимо показать следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- QR-код (сертификат) вакцинированного (действует 1 год) или переболевшего (действует 6 месяцев).

Сертификат можно скачать на телефон, показать в приложении или распечатать. Инструкция здесь. Если у вас нет возможности получить документ в электронном виде (нет регистрации на портале Госуслуг), то можно обратиться за подтверждением в медорганизацию.

Контролировать вход в учреждения и на массовые мероприятия с 1 ноября 2021 года будут контролеры, которым необходимо будет показать qr-код и паспорт.

- При этом осуществление контроля за соблюдением учреждениями Указа Губернатора будет проводиться правоохранительными органами и органами власти. В настоящее время проводится работа по подготовке к реализации Указа в данных учреждениях, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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