Погода в Красноярске на выходные 23-24 октября 2021: похолодание, дождь и ветер

На выходных в Красноярске похолодает до +6 градусов, и пойдут дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных в Красноярске обещают резкое похолодание до +6 градусов. По данным синоптиков, польет дождь и поднимется ветер. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на выходные 23-24 октября 2021.

Так, по прогнозу GISMETEO, в субботу 23 октября в Красноярске днем будет +6 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью положительная температура сохранится – до +3 градусов. Атмосферное давление составит около 749-753 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 октября, в Красноярске днем потеплеет до +7 градусов. Солнце спрячется за тучами и пойдет дождь. Ветер усилится, возможны порывы до 16 м/с. Ночью похолодает до +4 градусов, а атмосферное давление понизится до 747 мм рт. ст.