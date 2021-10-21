Красноярский горсовет приступил к рассмотрению проекта муниципального бюджета на 2022 год

Дмитрий Власов и Марина Малышева

Красноярские депутаты начали работу с муниципальными программами, которые станут основой бюджета города на 2022 год. На заседании рассмотрели проект программы «Развитие культуры города Красноярска». Как рассказала депутатам руководитель профильного управления мэрии Любовь Сахарова, на 2022 год на развитие отрасли выделяется почти два миллиарда рублей. Эти деньги направят, в частности, на оснащение инструментами музыкальных школ и школ искусств — пять из них получат по четыре миллиона рублей. Также 22,5 миллиона потратят на укрепление материально-технической базы учреждений отрасли. Среди них и одно совершенно новое – на Киренского, где уже со следующего года будет открыт филиал центра дополнительного образования. Часть средств направят на комплектование городской библиотечной сети новыми книгами, планируется закупить примерно 14 тысяч изданий. Заложены в бюджете деньги и на капитальный ремонт учреждений. В 2021 году город собирается разработать проектно-сметную документацию на капремонт музыкальной школы №3 и школы искусств №13.

Выделяются средства и на обновление городских библиотек. «Наша задача – модернизировать минимум две библиотеки в год, - отметила Любовь Сахарова. – Всего в городе 43 таких учреждения, за предыдущие годы обновить удалось 11 библиотек. В планах на 2021 год – библиотеки имени Бажова и Тургенева».

Есть в программе «Развитие культуры» и раздел, посвящённый финансированию муниципального учреждения «Красгорпарк». Эта организация создана для управления знаковыми общественными пространствами и занимается благоустройством и развитием парковых территорий, создаёт новую инфраструктуру, сервисы и услуги. Одно из направлений работы учреждения – организация мероприятий, доступных для каждого красноярца. Деньги на эту деятельность также заложены в бюджете.

Депутаты заслушали доклад руководителя управления образования и решили поддержать всю программу, но и высказали собственные предложения. Так, по мнению Натальи Каптелининой, город много делает для того, чтобы сделать муниципальные учреждения культуры доступными для маломобильных людей, но этого недостаточно. Как отметила Любовь Сахарова, сейчас организация доступной среды является обязательной частью любого капитального ремонта или проекта модернизации учреждения культуры. Однако Наталья Олеговна уверена, что условия для маломобильных граждан нужно создавать, не дожидаясь капитальных ремонтов.

Депутат Дмитрий Власов, который в горсовете представляет Ленинский район, уточнил у Любови Сахаровой, принято ли управлением культуры какое-то решение о судьбе ДК КрасТЭЦ. По словам представителя мэрии, пока ещё рассматриваются различные варианты, судьба этого здания ещё не определена. Между тем, Власов считает, что привести в порядок этот знаковый для города объект было бы уместным к 400-летию Красноярска.

Комиссия по социальному развитию рекомендовала утвердить проект программы на очередной сессии горсовета, предложив проанализировать доступность учреждений культуры для инвалидов, а также предусмотреть финансирование библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан и пользователей библиотек, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков.