Почему красноярцы не хотят гулять в последние теплые деньки?

Золотая пора в Сибири чрезвычайно короткая и любой теплый день – подарок! В этом году природа щедра и дает нам возможность полюбоваться золотом и багрецом до конца октября. Прогноз на ближайшие семь дней – плюс даже ночью, а днем до +13, да и следующая неделя тоже будет не морозной.

Однако гулять совсем не хочется. Идешь по улице – пыль клубится облаком, летит в лицо и закрывает горизонт. Смотришь на город с высоты, скажем, Дрокинской горы, его и вовсе не видно, как шапкой он накрыт туманом неизвестного происхождения.

Измерения качества воздуха идут, аналитические отчеты в общем доступе, экологи и чиновники спорят о том, кто виноват. Но очевидно, что не способствует рассеиванию пыли роза ветров, плюс в холодное время года зачадили печки частного сектора, да вернулись горожане с отпусков и по сезону на городских дорогах увеличилось количество автомобилей. Красноярцы боятся штиля и восточного ветра, с которыми связан режим НМУ – эти три буквы в городе знают даже дети.

Ответа на вопрос кто виноват горожане уже не ждут, гораздо важнее, что делать. Новости о новых скверах и развитии электротранспорта не радуют – все понимают, что больших перемен не случится. Ждем газификацию как манны небесной, схемы газоснабжения и газификации края находятся на рассмотрении в ПАО «Газпром». Но решение о сроках строительства все еще не принято, об этом в очередной раз говорили на встрече в Москве 18 октября губернатор Александр Усс и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Причем, если даже если решение о строительстве газопровода будет принято, придется либо ждать до конца десятилетия, либо искать и консолидировать все заинтересованные силы и ускорять процесс газификации. При любом раскладе, это свет в конце красноярского тоннеля, заполненного смогом круглый год.

А пока каждый красноярец думает, что полезнее для здоровья: движение в облаке смога или неподвижность в закупоренной квартире перед телевизором.