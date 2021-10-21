В Солнечном неизвестные зверски убили сову

В Солнечном живодеры-садисты степлером убили сову. Фото: vk.com/kras_sunny

В Красноярске в микрорайоне Солнечный местные жители обнаружили убитую сову в коробке. В МВД по Красноярскому краю сообщили, что начата проверка.

Страшную находку обнаружили у дома на Солнечном бульваре, 8. Погибшая сова находилась в коробке со свернутой шеей и степлером на горле. Под клюв садисты засунули сигаретный бычок. Также в коробке видна стеклянная бутылка.

Жители Солнечного в шоке от жестокости, с которой кто-то убил птицу. Люди предполагают, что днем сову ослепил солнечный свет, и она потеряла ориентацию в пространстве, чем и воспользовались изверги. Кроме того, эта сова была любимицей местных, ее часто снимали фотографы и бердвотчеры. В итоге птица привыкла к людям, и это кончилось для нее смертью.

Красноярцы обратились в полицию. В ведомстве заявили, что начата проверка:

- В полицию поступило сообщение об обнаружении мертвой совы на улице Светлова в микрорайоне Солнечный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.