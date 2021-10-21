С красноярцев, которые не платят за вывоз мусора, будут взыскивать долги через суд

Фото: Мария ЛЕНЦ

Купили или продали жилье? В квартире изменилось количество проживающих? Не забыли, что эти изменения обязательно нужно внести в финансово-лицевой счет? А как давно вы оплачивали услугу по вывозу мусора? Левобережный региональный оператор по обращению с ТКО – Красноярская рециклинговая компания – решила напомнить красноярцам, что за услуги нужно не только платить, но еще и платить вовремя. И начала активно взыскивать с должников средства. Теперь дела самых злостных неплательщиков будут рассматривать суды, а взыскивать долги предстоит службе судебных приставов.

- Большинство наших потребителей ответственно относятся к своим обязанностям по оплате услуги за вывоз ТКО. Но есть и такие, кто ни разу не платил за вывоз мусора с начала реформы, а это без малого три года! – подчеркнули в КРК.

Хоть суммы ежемесячной оплаты и не такие большие, все же за это время у кого-то накопились вполне ощутимые долги – десятки, а то и сотни тысяч рублей.

- А если рассматривать в совокупности по населенным пунктам, то кое-где доходит и до миллионных долгов, – рассказывают специалисты КРК. – При этом мы, со своей стороны, выполняем все взятые на себя обязательства и услугу оказываем в полном объеме.

Среди должников как физические, так и юридические лица. При этом левобережный регоператор, понимая сложности продолжительных пандемийных ограничений, неоднократно предлагал компромиссное решение – рассрочку по выплате долга, которой воспользовались многие неплательщики. А вот со злостными должниками приходится решать проблему только в судебном порядке.

Схема следующая: сначала суд рассматривает дело, а потом должник обязан выплатить не только сумму задолженности, но и пени со всеми судебными расходами, которые понесет компания. При этом если должник не рассчитывается с региональным оператором добровольно до суда или после вынесения судебного решения, то по решению суда взыскивать средства будут судебные приставы. В этом случае банковские счета должников арестовываются, при недостатке средств на счете карты блокируются.

Исполнительные листы могут быть направлены по месту официальной работы должника. Тогда с заработной платы уклониста ежемесячно будут удерживать до 50% в счет погашения долга. Выезд за границу на отдых или по делам будет невозможен. Арест также может быть наложен и на личное имущество должников: автомобили, бытовую технику, предметы роскоши.

Почти в течение месяца – с начала октября – специалисты Красноярская рециклинговая компания массово обзванивают неплательщиков и рассылают судебные приказы на взыскание задолженности. Так что еще есть немного времени, чтобы урегулировать вопрос добровольно и без дополнительных расходов.

ВАЖНО

Узнать сумму задолженности можно через личный кабинет на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» (krsk-sbit.ru/home_kabinet) или по телефону горячей линии Красноярской рециклинговой компании – 8-800-700-24-57.